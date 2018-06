LIVE Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia-Spagna 1-2. Ruiz ribalta la sfida con una doppietta

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della finale del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo: l’Italia, dopo aver superato il Girone con Marocco e Libia, si è sbarazzata della Grecia in semifinale ed ora affronterà la Spagna, che nel penultimo atto ha battuto proprio il Marocco.

68′ Siamo a metà della ripresa, l’Italia timidamente prova ad affacciarsi in avanti alla ricerca del pari.

65′ Ancora Spagna pericolosa, fallo dal limite di Corrado, punizione per gli iberici.

62′ Annullato un gol alla Spagna per fuorigioco, che, seppur millimetrico, c’era tutto.

57′ Gol Spagna. Gran filtrante di Morey per Ruiz che batte in diagonale Ghidotti. Italia-Spagna 1-2.

54′ Ci prova da fuori Portanova, tiro a giro che finisce alto.

52′ Fuori Bollettieri, dentro Bianco nell’Italia. Ammonito Nicolussi sempre tra gli azzurri.

50′ Riprende a spingere la Spagna in questi primi minuti della ripresa.

47′ Ammonito Corbo per aver fermato sulla trequarti la ripartenza iberica.

INIZIO SECONDO TEMPO

L’Italia ha sbloccato la gara, lasciando poi il pallino del gioco agli iberici, che hanno trovato un meritato pareggio.

FINE PRIMO TEMPO. ITALIA-SPAGNA 1-1

45′ Nulla di fatto, sulla ripartenza pericolosa la Spagna. Un minuto di recupero.

44′ Corner per l’Italia.

41′ Fatica l’Italia ad uscire palla al piede.

39′ Torna a spingere la formazione iberica.

35′ Cross di Gomez, stacca sul primo palo Miranda, che non riesce a girare nello specchio. Altra occasione per la Spagna.

34′ Corner per la Spagna.

31′ Fase di stanca della partita, con la Spagna che ha abbassato i giri dopo aver trovato il pari.

26′ Gol Spagna. Premiata la pressione iberica: filtrante per Ruiz, che entra in area, supera Ghidotti in uscita e deposita in rete. Italia-Spagna 1-1.

22′ Rauti guadagna una punizione sulla trequarti, ma sugli sviluppi parte il contropiede iberico, abilmente disinnescato dalla retroguardia italiana.

20′ Gli azzurrini stanno lasciando il pallino del gioco in mano agli iberici.

19′ Ancora Spagna: Gomez prova il tiro da fuori, la palla sibila a fil di palo.

17′ Sfiora il pari la Spagna: Gonzalez scende sulla sinistra, palla tesa al centro che attraversa tutto lo specchio, nessuno devia.

14′ La Spagna ora fatica a costruire, risentendo del vantaggio italiano.

11′ Garcia atterra Merola al limite dell’area, ma l’azione da piazzato sfuma.

9′ Ancora in avanti gli azzurrini: Pompetti ci prova dalla distanza, Fernandez respinge con i pugni.

6′ GOOOOOOLLLLL!!!! Merola scappa sulla sinistra chiamando all’uscita il portiere avversario: dribbling e passaggio al centro per Rauti, che deve solo appoggiare in rete. Italia-Spagna 1-0.

5′ Spagna in costante pressione, azzurri in affanno in avvio.

2′ Anche Mulattieri fermato in fuorigioco.

1′ Subito Spagna pericolosa in avvio, il fuorigioco nega il gol agli iberici.

INIZIO PRIMO TEMPO

12.30 Tutto pronto per l’inizio: si tratta della stessa finale del 2009 a Pescara, quando la Spagna vinse per 2-1.

12.28 E’ appena terminata la finale per il bronzo: la Grecia ha battuto il Marocco per 7-6 dopo i calci di rigore dopo che i regolamentari ed i supplementari si erano chiusi sullo 0-0.

12.25 Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. A breve gli inni nazionali.

