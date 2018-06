LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: qualifiche. Ferrari e Mercedes, sfida sui millesimi!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Si prospetta ancora una volta sul tracciato del Red Bull Ring una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento hanno fatto vedere grande velocità nel corso dei turni di libere e puntano chiaramente alla pole. Da par suo la Ferrari non starà a guardare e vorrà farsi trovar pronta per centrare il bersaglio grosso e puntare quantomeno alla prima fila. Ovviamente non va sottovalutata la Red Bull che nell’appuntamento di casa vorrà recitare un ruolo da protagonista. Un tracciato molto particolare, fatto di grandi accelerazioni e frenate decise: fondamentali motore e trazione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

