LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo allo Zeltweg, i piloti avranno a disposizione i primi 90 minuti per cercare di capire al meglio il circuito e trovare il set-up della propria monoposto in vista di qualifica e gara.

Oggi capiremo chi avrà il migliore passo per cercare di ambire alla vittoria: un nuovo duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel è nell’aria. Il britannico della Mercedes vuole replicarsi dopo il successo in Francia, il tedesco della Ferrari deve riscattarsi per cercare di riaprire i conti. Le Frecce d’Argento sembrano avere una marcia in più su questo circuito, vedremo se le Rosse troveranno i giusti correttivi. Attenzione anche alle due Red Bull ma anche a Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.45 Si attende una pronta reazione da parte della Ferrari dopo l’ultima cocente delusione. Vettel non può più sbagliare.

10.42 Si gareggia sullo storico tracciato di Zeltweg, pista da stop and go dove frenata e accelerazione sono molto importanti. Negli ultimi anni ha sempre dominato la Mercedes.

10.39 Settimana scorsa Lewis Hamilton ha dominato il GP di Francia ed è tornato in testa alla classifica del Mondiale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, quinto dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas.

10.36 Seconda gara consecutiva per la F1, siamo nel mezzo del micidiale trittico che si chiuderà settimana prossima in Gran Bretagna.

10.33 I piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e migliorare il feeling col tracciato.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Austria 2018.

FOTOCATTAGNI