LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Ferrari, serve una vera scossa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo nei 90 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Lewis Hamilton si è scatenato nella FP1 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel ha risposto presente e ha fatto capire che la Ferrari può dire la sua. Ci attendiamo nuova risposte nella seconda sessione, tenendo in considerazione anche le Red Bull e Kimi Raikkonen.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per la cronaca della FP1













