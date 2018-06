F1, GP Austria 2018: prove libere 1. Lewis Hamilton fulmine davanti a Bottas e Verstappen, quarto Vettel

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 2 DELLA F1

Lewis Hamilton (Mercedes) incomincia nella giusta maniera anche il fine settimana del GP di Austria 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, fresco vincitore del Gran Premio di Francia a Le Castellet, ha infatti fissato la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring in 1:04.839 (con gomma UltraSoft) confermando di avere tra le mani una W09 in netta crescita e che, dopo l’arrivo del nuovo motore evoluto, ha letteralmente cambiato marcia. Un crono davvero notevole quello dell’inglese, se si pensa che la pole position della stagione 2017 era di 1:04.251. Per l’occasione il team ha anche portato tante novità a livello aerodinamico che hanno permesso al suo compagno Valtteri Bottas di piazzarsi in seconda posizione a 127 millesimi dall’inglese.

Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 233 millesimi, mentre è quarto Sebastian Vettel (Ferrari) a 341 dopo diversi interventi al posteriore della sua SF71H che è apparsa leggermente in difficoltà nel primo e ultimo settore rispetto alle Frecce d’argento, quinto Daniel Ricciardo (Red Bull) a 664 e sesto Kimi Raikkonen (Ferrari) a quasi un secondo ed autore di un paio di uscite di pista, comunque innocue. Completano la top ten il francese Romain Grosjean (Haas) settimo a 1.189, ottavo il suo connazionale Esteban Ocon (Force India) a 1.216, nono il monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) a 1.376, che conferma la crescita della sua vettura grazie anche all’11esimo posto del suo compagno svedese Marcus Ericsson, mentre è decimo il francese Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1.555.

Prima sessione di prove libere con pochi sorrisi per la Renault, con Carlos Sainz e Nico Hulkenberg in 13esima e 15esima posizione, mentre crisi nera per la McLaren con Fernando Alonso 17esimo a 1.773 e il suo compagno belga Stoffel Vandoorne addirittura 19esimo, e penultimo, a 2.092. Ultima posizione assoluta per Robert Kubica che ha girato con la Williams da vero e proprio collaudatore, chiudendo a 2.585 da Hamilton.

I protagonisti torneranno in pista alle ore 15.00 per la seconda sessione di prove libere che ci diranno due cose decisamente importanti: chi saprà piazzare il miglior tempo e, soprattutto, chi si dimostrerà il più performante in ottica passo gara. Le condizioni meteo, per ora, parlano di cielo nuvoloso e temperatura sui 20°, la pioggia non ha ancora fatto capolino. Le primissime simulazioni di ritmo gara hanno visto i big procedere sul passo dell’1:08 con Hamilton e Vettel in grado di tenere quel passo con maggiore facilità rispetto agli avversari.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AUSTRIA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’04″839 32 2 77 V. Bottas (U) Mercedes +00″127 1’04″966 32 3 33 M. Verstappen (U) Red Bull +00″233 1’05″072 35 4 05 S. Vettel (U) Ferrari +00″341 1’05″180 21 5 03 D. Ricciardo (U) Red Bull +00″644 1’05″483 16 6 07 K. Raikkonen (U) Ferrari +00″937 1’05″776 23 7 08 R. Grosjean (S) Haas +01″189 1’06″028 22 8 31 E. Ocon (S) Force India +01″216 1’06″055 31 9 16 C. Leclerc (U) Sauber +01″376 1’06″215 23 10 10 P. Gasly (S) Toro Rosso +01″555 1’06″394 29 11 9 M. Ericsson (U) Sauber +01″561 1’06″400 24 12 20 K. Magnussen (S) Haas +01″565 1’06″404 23 13 55 C. Sainz (U) Renault +01″588 1’06″427 24 14 11 S. Perez (S) Force India +01″616 1’06″455 33 15 27 N. Hulkenberg (U) Renault +01″640 1’06″479 26 16 18 L. Stroll (U) Williams +01″728 1’06″567 27 17 14 F. Alonso (B) McLaren +01″773 1’06″612 21 18 2 S. Vandoorne (S) McLaren +01″859 1’06″698 25 19 28 B. Hartley (S) Toro Rosso +02″032 1’06″871 39 20 40 R. Kubica (U) Williams +02″585 1’07″424 29

