LIVE Egitto-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Faraoni all’assalto di Cavani e Suarez

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) andrà in scena una delle partite più attese della fase a gironi, il secondo incontro della prima giornata del gruppo A dopo il roboante successo della Russia sull’Arabia Saudita. Da una parte gli agguerritissimi Faraoni che tornano a una rassegna iridata dopo 28 anni di assenza, dall’altra l’ambiziosa Celeste che può essere la mina vagante di questa competizione. Andrà in scena un grande spettacolo tra due formazioni che giocano a viso aperto e che sono in grado di regalare grande calcio.

L’Uruguay si presenta con tutti i favori del pronostico spinto da due fenomeni come Cavani e Suarez, micidiale tandem d’attacco che è in grado di fare la differenza a suon di gol. L’Egitto ha però tutte le carte in regola per respingere l’offensiva avversaria e per lanciarsi in contropiede con l’estro della grande stella Salah, recuperato dall’infortunio alla spalla patito nella Finale di Champions League. Si preannuncia un incontro molto avvincente e appassionante, i nordafricani cercheranno di sorprendere i blasonati rivali per mandare in estasi un’intera Nazione che aspetta questo momento da una vita.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













13.45: Tra le due squadre c’è un solo precedente che risale al 2006, quando si affrontarono in amichevole: finì 2-0 per i sudamericani.

13.40: Si tratta del secondo match del Gruppo A che comprende anche Russia e Arabia Saudita e, dopo il risultato di ieri (il 5-0 dei russi) acquista ancora maggiore importanza questa sfida

13.36: Purtroppo l’ex romanista Mohammed Salah non ha recuperato a pieno per l’esordio mondiale dopo l’infortunio subito alla spalla nel primo tempo della finale di Champions. Il suo mancato schieramento dal primo minuto toglie un po’ di interesse al match ma Salah, in caso di necessità, può entrare in corsa

13.35: QWuesta la formazione dell’Egitto (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet; Marwan, Warda.

13.32: Questa formazione dell’Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Suarez, Cavani.

13.25 Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda sfida del Mondiale di Russia 2018 e si tratta di un match molto interessante tra due possibili outsider, Egitto e Uruguay

