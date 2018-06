Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: Silvia Semeraro si cosparge d’oro! Trionfo magistrale nel kumite!

Si tingono d’oro per l’Italia del karate i Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. Silvia Semeraro ha tenuto fede al suo ruolo di favorita ed è salita sul gradino più alto del podio nella categoria -68 kg, suggellando un percorso fenomenale nel corso del quale ha messo alle corde tutte le sue avversarie.

L’azzurra ha sconfitto al primo turno la montenegrina Rakovic per hantei, per poi superare ai quarti la bosniaca Cavar e guadagnarsi il pass per le semifinali. L’egiziana Mohamed si è rivelata avversaria tutt’altro che irresistibile per la scatenata fuoriclasse azzurra, che si è imposta 3-0 contro l’atleta africana e si è guadagnata l’accesso alla finale contro la turca Eltemur, sconfitta con un perentorio 2-0 che ha fatto suonare l’inno di Mameli nel Cambrils Pavilion, chiudendo un cerchio magico dopo le medaglie di bronzo conquistate in precedenza da Sara Cardin nei -55 kg, Viola Lallo nei -61 kg e Rabii Jendoubi nei -75 kg.

Per Silvia Semeraro, in ogni caso, si tratta di una straordinaria conferma ad altissimi livelli, che consolida la sua capacità di tener testa a qualsiasi avversaria e dà linfa al percorso che dovrebbe condurla verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, il traguardo più ambito da tutti gli atleti del karate in vista del prossimo biennio.











Foto: Fijlkam