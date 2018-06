Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: Luca Maresca e Angelo Crescenzo si fermano ad un passo dal podio, Erminia Perfetto fuori al primo turno

Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere la meglio sull’azzurro impedendogli di cingersi il collo con la medaglia di bronzo. Identico percorso anche per Angelo Crescenzo, partito con grandi ambizioni nella categoria -60 kg dopo aver conquistato l’argento agli Europei 2018 di Novi Sad.

Crescenzo ha vinto il primo incontro, ma al secondo turno è stato sconfitto 4-2 dal tunisino Azzoauzi ed è stato costretto a giocarsi il podio nella finale per il bronzo, in cui l’egiziano Salama ha prevalso sull’azzurro, compromettendo le sue chance di medaglia. Erminia Perfetto, intanto, è stata eliminata dalla greca Kavakopoulou, che ha prevalso 3-0 al primo turno della categoria -50 kg ed è uscita di scena anzitempo.

La sessione mattutina, dunque, si è chiusa con il bronzo di Sara Cardin e due quinti posti per l’Italia, che nel pomeriggio sfodererà altre tre carte importanti con Viola Lallo (-61 kg), Rabii Jendoubi (-75 kg) e Silvia Semeraro (-68 kg).











Foto: Facebook Luca Maresca