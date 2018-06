Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Cardin bronzo nei -55 kg! Sconfitta la spagnola Osorio nella finale per il terzo posto

Arriva la prima medaglia per l’Italia del karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. A conquistarla è Sara Cardin, totem del movimento italiano del karate, che nella categoria -55 kg è riuscita a prevalere nella finale per il terzo posto contro la spagnola Osorio, portando a casa uno scintillante bronzo.

L’azzurra partiva tra le favorite per la vittoria finale, ma al primo turno è incappata in un passo falso contro la turca Yakan, che ha prevalso 1-0 al termine di un incontro estremamente equilibrato, ed è stata costretta a risalire attraverso la pool di ripescaggio, battendo con un perentorio 3-0 la macedone Zaborska e imponendosi poi subito dopo contro la spagnola Osorio nella finale che assegnava il terzo gradino del podio.

Per l’azzurra si tratta dell’ennesima conferma sul podio dopo il bronzo conquistato agli Europei 2018 a Novi Sad e le due vittorie in Premier League a Dubai e Istanbul. Su di lei l’Italia punta molto sia in vista dei Mondiali 2018 di Madrid sia soprattutto in chiave Tokyo 2020, dove la campionessa veneta punterà a strappare il pass e a giocarsi le medaglie per coronoare un decennio da assoluta protagonista del panorama internazionale.











Foto: Twitter Sara Cardin