Judo, i ranking mondiali di tutte le categorie: Gwend, Giuffrida, Basile, Esposito i migliori italiani

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta per entrare nel vivo e i ranking mondiali di judo saranno determinanti per la qualificazioni ai Giochi (massimo un atleta per Nazione). Naturalmente le classifiche internazionali ci permettono di conoscere gli atleti più forti delle proprie categorie.

Il Campione Olimpico Fabio Basile ha cambiato categoria di peso ed è 43esimo, la migliore italiana in assoluto è Edwige Gwend (14esima) mentre Odette Giuffrida è 27esima. Di seguito la top ten di tutte le categorie di peso e il miglior italiano.

60 KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Elios Manzi, 91esimo con 275 punti

66KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Matteo Medves, 40esimo con 979 punti. Fabio Basile dopo il cambio di categoria è 54esimo con 741 punti.

73KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Fabio Basile, 43esimo con 954 punti dopo il cambio di categoria.

81KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Antonio Esposito, 24esimo con 1608 punti. Matteo Marconcini è trentesimo con 1521 punti.

90KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Nicholas Mungai, 28esimo con 1427 punti.

100KG (MASCHILE):

MIGLIOR ITALIANO: Giuliano Loporchio, 34esimo con 998 punti.

+100KG MASCHILE:

MIGLIOR ITALIANO: Vincenzo D’Arco, 169esimo con 26 punti.

48KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Francesca Milani, 46esima con 692 punti

52KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Odette Giuffrida, 27esima con 1096 punti

57KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Martina Lo Giudice, 43esima con 763 punti

63KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Edwige Gwend, 14esima con 2622 punti

70KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Carola Paissoni, 42esima con 713 punti

78KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Assunta Galeone, 40esima con 734 punti

+78KG (FEMMINILE):

MIGLIORE ITALIANA: Elisa Marchiò, 69esima con 210 punti