Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: Edwige Gwend e Carola Paissoni in finale per l’oro! Fabio Basile e Nicholas Mungai a caccia del bronzo

Ancora grande Italia al Cambrils Pavilion, dove vanno in scena le gare del judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Due italiani sono in finale per l’oro e altri due si contenderanno il bronzo nelle gare del pomeriggio, per rendere ancor più sostanzioso il bottino degli azzurri dopo la scorpacciata di medaglie di ieri.

Edwige Gwend è in finale nella categoria -63 kg grazie al successo al primo turno contro la francese Desse, sconfitta grazie ad un ippon praticamente immediato, e in semifinale contro la turca Katipoglu, battuta con un waza ari al golden score. Per la Gwend è medaglia sicura, dunque, ed è anche un pronto riscatto rispetto agli Europei 2018 in cui non era riuscita ad essere protagonista.

Ma nella grande giornata delle azzurre c’è spazio anche per una superba Carola Paissoni, che ha conquistato la finale nella categoria -70 kg approfittando del bye per accedere ai quarti e delle due successive vittorie contro la slovena Pogacnik, sconfitta con un maestoso ippon, e la francese Pinot, battuta con tre shido. Per la Paissoni si tratta di una vittoria di grande rilievo che le consentirà di conquistare una medaglia con cui potrà dare linfa alla sua carriera in costante ascesa.

Si ferma ad un passo dalla finalissima, invece, il cammino del campione olimpico Fabio Basile, che nella categoria -73 kg si giocherà il bronzo nel pomeriggio. Due ippon rapidissimi contro il monegasco Bessi e l’algerino Nourine avevano fatto sperare in un risultato ancora più importante, ma un waza-ari del turco Ciloglu al golden score in semifinale ha privato Basile della chance di giocarsi l’oro, ma non della possibilità di salire sul podio, dato che oggi sarà in pedana per contendersi il bronzo.

Ottima anche la prestazione di Nicholas Mungai, che nei -90 kg ha battuto il francese Diesse grazie ad un waza ari e nei quarti di finale ha inflitto un ippon al tunisino Snoussi, concedendosi la chance della semifinale contro lo spagnolo Sherazadishvili, che ha prevalso con un waza-ari costringendo l’azzurro a giocarsi il podio oggi nella finale per il bronzo.

Deludente, infine, la prestazione di Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, che nella categoria -81 kg si è lasciato sorprendere agli ottavi dal siriano Kasem, che gli ha inflitto un ippon in appena 20” escludendolo subito dalla contesa.











