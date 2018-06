Italia-Croazia, Qualificazioni Mondiali Basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Torna in campo questa sera l’italbasket per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avvicinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai appesa ad un filo.

Italia-Croazia si giocherà stasera alle ore 20.45 a Trieste. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport 2 HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia.

Il programma

Giovedì 28 giugno

ore 20.45 Italia – Croazia













Credit: Ciamillo