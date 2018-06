Italia-Croazia basket, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Si riapre la finestra dedicata alle Qualificazioni per staccare il pass ai Mondiali di basket 2019 in Cina. La nazionale italiana, che ha già aritmeticamente superato la prima fase, andrà a caccia del punteggio pieno (sarà importante per il turno successivo) nelle prossime sfide contro la Croazia il prossimo 28 giugno e i Paesi Bassi domenica 1 luglio.

L’Italbasket sfiderà dunque giovedì prossimo la nazionale bagnata dal mar Adriatico. Nonostante l’agevole successo nel match di andata, non sarà scontata una vittoria al PalaTrieste, dato che i croati inseriscono in rosa per la prima volta due giocatori che militano in NBA, Dario Saric e Bojan Bogdanovic. Sarà dunque interessante per gli azzurri, ancora una volta senza i propri “americani” più Datome e Melli, confrontarsi contro una nazionale del genere con un roster parzialmente rivoluzionato.

Di seguito la programmazione completa di Italia-Croazia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019.

Giovedì 28 giugno:

Ore 20:45 Italia-Croazia, PalaTrieste, Trieste

ITALIA-CROAZIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Croazia sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport 2 HD e su SkyGo.

Credit: Ciamillo