Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia a Trieste, 16 azzurri verso la Croazia. Infortunio per Davide Pascolo

La Nazionale Italiana di basket si è ritrovata a Trieste per preparare le partite di qualificazione ai Mondiali 2019. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Croazia (28 giugno nel capoluogo giuliano) e contro l’Olanda (1° luglio in trasferta): due incontri da vincere per portarsi dietro il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase (da giocare contro Lituania, Polonia, Ungheria) e compiere un passo importante verso la rassegna iridata.

Il CT Meo Sacchetti ha dovuto fare a meno di Davide Pascolo, bloccato da una artrosinovite del ginocchio destro. Sono dunque 16 gli uomini a disposizione: da domani a mercoledì 27 giugno gli azzurri si impegneranno in una doppia seduta giornaliera di allenamenti prima di affrontare la delicata sfida contro i croati.

I 16 convocati per il raduno di Trieste

#0 Daniel Hackett (1987, 199, G, Brose Bamberg – Germania, 101/643)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia, 48/190)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, G, Pinnacle High School – USA, 0/0)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna, 139/1328)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia, 21/74)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia, 123/382)

#10 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, The Flexx Pistoia, 1/0)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino, 22/144)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Vanoli Cremona, 7/26)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Eurotrend Biella, 1/6)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano, 28/87)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia, 7/16)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Germani Basket Brescia, 12/30)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù, 22/71)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari, 44/150)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia, 5/9)













Credit: Ciamillo