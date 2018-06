Islanda-Croazia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Hallgrimsson non fa cambi, Kramaric dal 1′ tra i croati

Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro l’Argentina. Poi è arrivata la sconfitta contro la Nigeria a complicare terribilmente la situazione. I nordici devono battere i croati, e sperare in un risultato favorevole in Nigeria-Argentina. Incroci che renderanno appassionante ogni minuto di quest’ultima giornata del girone, con in ballo il destino di tre Nazionali e con un solo posto a disposizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, in casa croata, Dalic dovrebbe riproporre la coppia Rakitic-Modric in mediana, con il rientro di Kramaric nella linea dei tre trequartisti completata da Ante Rebic e Ivan Perisic alle spalle di Mandzukic. Per il resto nessun cambio previsto in difesa,rispetto al match contro l’Albiceleste. Vrsaljko e Strinic giocheranno sugli esterni, al centro confermato il duo formato da Lovren e Vida. In porta ci sarà Subasic. Pochi cambi anche per gli islandesi. Hallgrimsson non vuol snaturare la sua squadra e partirà con il solito 4-4-2 e con gli undici che hanno affrontato la Nigeria. Davanti al portiere Halldorsson ci saranno dunque Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson e Magnusson a comporre il quartetto difensivo. Gunnarsson e Gylfi Sigurdsson guideranno il centrocampo, con Gislason e Bjarnason sulle fasce. In avanti le due punte Bodvarsson, Finnbogason.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson; Gislason, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; Bodvarsson, Finnbogason.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic.













