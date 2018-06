Golf, European Tour 2018: Matt Wallace trionfa nel BMW International Open, Thorbjoern Olesen superbo. Edoardo Molinari nella top 20

Suona l’inno inglese in Germania, dove si è svolto il BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim.

Matt Wallace ha trionfato al termine di un torneo estremamente equilibrato, chiudendo l’ultimo round in 65 colpi (-7) senza neppure una sbavatura e recuperando 8 posizioni fino ad issarsi in vetta con 10 colpi totali sotto il par. Una prova strepitosa per il 28enne fuoriclasse inglese, che ha bissato il successo dell’Hero Indian Open a marzo, completando un percorso fantastico che lo ha visto esaltarsi soprattutto nell’ultimo giro.

Alle sue spalle si sono piazzati il tedesco Martin Kaymer, il finlandese Mikko Korhonen e soprattutto il danese Thorbjoern Olesen, che ha realizzato un giro ai limiti del leggendario in 61 colpi, ben 11 sotto il par, chiudendo con 4 birdie nelle ultime 4 buche e recuperando ben 40 posizioni. Olesen, detentore dell’Open d’Italia, ha concluso ad una sola lunghezza dal vincitore, col rimpianto per gli 8 colpi impiegati per imbucare al par 3 della 4 nel terzo round, riducendo i quali avrebbe potuto anche stravincere il torneo.

L’ottima prova dei danesi è stata completata dal quinto posto di Lucas Bjerregaard, affiancato dall’inglese Aaron Rai a quota -8, e dal settimo posto di Soren Kjeldsen, che insieme all’australiano Scott Hend ha concluso con 7 colpi sotto il par. A completare la top ten ci hanno pensato l’inglese Andy Sullivan, lo spagnolo Nacho Elvira e il sudafricano Justin Walters con 6 colpi sotto il par.

Il migliore degli italiani è stato Edoardo Molinari, che ha concluso il torneo al 16° posto con una prestazione solida, contraddistinta da un ultimo giro in 70 colpi (-2) e da un totale da 4 colpi sotto il par in compagnia dell’australiano Wade Ormsby. Sopra il par, infine, sia Andrea Pavan, 56° a quota +3, sia Lorenzo Gagli, che ha concluso al 63° posto con 5 colpi sopra il par.











