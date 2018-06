Golf, European Tour 2018: Bradley Dredge svetta in testa all’HNA Open de France, italiani nelle retrovie

C’è un gallese al comando dell’HNA Open de France, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Le Golf National di Parigi, dove si svolgerà la prossima edizione della Ryder Cup.

Bradley Dredge ha interpretato al meglio il primo giro, chiudendo in 67 colpi e piazzandosi in testa alla leaderboard a quota -4, con una lunghezza di vantaggio sull’inglese Andy Sullivan e sul nordirlandese Graeme McDowell, entrambi autori di una tornata in 68 colpi che li pone sul podio davanti al trio composto dal belga Thomas Pieters, dal sudafricano Dean Burmester e dallo svedese Robert Karlsson, tutti a quota -2, al quarto posto in classifica.

Al settimo posto, invece, c’è un gruppo formato da otto atleti, tra cui spicca la presenza dello statunitense Justin Thomas e dello spagnolo Jon Rahm, i due favoriti per la vittoria finale del torneo, entrambi con un colpo sotto il par.

Il migliore degli italiani è Andrea Pavan, attualmente 29° con un giro in 72 colpi che lo pone a quota +1 in compagnia di altri 13 atleti, tra cui il danese Thorbjoern Olesen e lo spagnolo Sergio Garcia.

Più indietro c’è Edoardo Molinari, 59° con un giro in 74 colpi (+3) che lo costringerà agli straordinari per superare il taglio, mentre Matteo Manassero è soltanto 80° con 4 colpi sopra il par e ancora più indietro ci sono Nino Bertasio e Lorenzo Gagli, entrambi al 93° posto a quota +5. Servirà un miracolo, infine, a Renato Paratore, attualmente a quota +6 al 106° posto e sempre più lontano dall’atleta ammirato ad inizio stagione.











