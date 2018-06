Golf, Dustin Johnson balza in testa al ranking! Nuovo numero 1 dopo il trionfo al St. Jude Classic, Francesco Molinari 18esimo

Dustin Hunter Johnson è balzato al comando del ranking mondiale di golf. Il 33enne statunitense, già vincitore dello US Open 2016, ha ottenuto questo risultato trionfando al FedEx St. Jude Classic e si è così impossessato del primo posto nella speciale graduatoria scalzando il connazionale Justin Thomas, mentre in terza posizione rimane l’inglese Justin Rose. Francesco Molinari è il migliore italiano in classifica, 18esimo dopo aver vinto il BMW PGA Championship e dopo il secondo posto ottenuto all’Open d’Italia.













Foto: Tony Bowler / Shutterstock.com