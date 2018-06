Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara giovedì 28 giugno. Programma, orari e tv

Oggi giovedì 28 giugno andrà in scena la sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi giovedì 28 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, quarto giro (maschile e femminile)

08.30 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, batterie (maschile): Martino Goretti

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo, batterie (femminile): Kiri Tontodonati

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile): Marco Caminati/Enrico Rossi

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile): Alice Gradini, Claudia Puccinelli, Gaia Traballi, Agata Zuccarelli

09.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (maschile): Stefano Pegoraro

09.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile): Alfonso Nanni

09.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (maschile): Alessio Cocciolo, Diego Rizzi

09.20 CANOTTAGGIO – Singolo, batterie (maschile): Luca Rambaldi

09.30 PALLANUOTO – Quarti di finale: Italia vs Turchia (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, quarti di finale e semifinali (maschile): Mihai Bobocica, Niagol Stoyanov

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, quarti di finale e semifinali (femminile): Giorgia Piccolin

09.40 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, batterie (femminile): Valentina Rodini

10.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, prima fase (femminile): Serena Traversa

10.00 TENNIS – Singolare, quarti di finale (femminile): Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini

10.00 TAEKWONDO – 49kg, turni preliminari (femminile): Martina Corelli

10.00 TAEKWONDO – 57kg, turni preliminari (femminile)

10.00 TAEKWONDO – +80kg, turni preliminari (maschile): Matteo Milani

10.00 JUDO – 73kg, eliminatorie (maschile): Fabio Basile

10.00 JUDO – 81kg, eliminatorie (maschile): Antonio Esposito

10.00 JUDO – 90kg, eliminatorie (maschile): Nicholas Mungai

10.00 JUDO – 63kg, eliminatorie (femminile): Edwige Gwend

10.00 JUDO – 70kg, eliminatorie (femminile): Carola Paissoni

10.30 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri, batterie (maschile): Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta

11.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, prima fase (femminile)

11.00 BOCCE – Raffa, prima fase (maschile): Valentina Petulicchio, Jessica Rattenni

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Joyce Floridia, Silvia Zennaro

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

12.30 TENNIS – Singolare, quarti di finale (maschile): Jacopo Berrettini

15.00 BOCCE – Raffa, seconda fase (maschile): Alfonso Nanni

15.30 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile)

15.30 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile)

16.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, seconda fase (femminile): Valentina Petulicchio, Jessica Rattenni

16.00 VOLLEY – Quarti di finale 3: Turchia vs Italia (femminile)

16.00 BOXE – Quarti di finale (56kg): Raffaele Di Serio

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, Finali (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolari, Finali (femminile)

17.00 CALCIO – Semifinale 1: Italia vs Grecia

17.00 JUDO – 73kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 81kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 90kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 63kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 70kg, Finali (femminile)

18.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, quarti di finale (femminile)

18.40 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia vs Turchia (maschile)

19.20 BASKET 3X3 – Fase a gironi, Italia vs Francia (femminile)

19.30 BOXE – Quarti di finale (81kg): Valentino Manfredonia

19.45 ATLETICA – 800m, Semifinali (maschile): Giordano Benedetti

20.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Italia vs Portogallo (femminile)

20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi, Italia vs Tunisia (maschile)

20.05 ATLETICA – 200m, Semifinali (femminile): Gloria Hooper, Irene Siragusa

20.20 ATLETICA – 200m, Semifinali (maschile): Eseosa Desalu, Davide Manenti

20.30 ATLETICA – Lancio del disco, Finale (femminile): Valentina Aniballi, Daisy Osakue

20.40 ATLETICA – 110m ostacoli, Semifinali (maschile): Hassane Fofana, Lorenzo Perini

20.45 BOXE – Quarti di finale (+91kg): Guido Vianello

20.55 ATLETICA – 400m, Finale (femminile): Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot

21.00 ATLETICA – 400m, Finale (maschile): Davide Re, Michele Tricca

21.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi, Italia vs Turchia (femminile)

21.10 ATLETICA – 100m, Finale (femminile): Anna Bongiorni, Johanelis Abreu

21.15 ATLETICA – 100m, Finale (maschile): Federico Cattaneo

21.25 ATLETICA – 3000m siepi, Finale (femminile): Francesca Bertoni