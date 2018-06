Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa, entra Martina Maggio!

Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino.

Il posto della lombarda sarà dunque preso da Martina Maggio che ritorna alla ribalta dopo l’infortunio che le impedì di partecipare ai Mondiali di Montreal 2017. La brianzola ha recuperato definitivamente, è rientrata in gara la scorsa settimana e ha tutta la voglia di dire la sua in un contesto internazionale. A guidare l’Italia sarà Lara Mori affiancata da Giada Grisetti, Martina Basile, Francesca Noemi Linari e appunto Martina Maggio. L’obiettivo è naturalmente quello di conquistare il maggior numero possibile di medaglie, la nostra Nazionale ha sempre dominato la rassegna del Mare Nostrum e non vuole deludere in questa occasione. Un cambio anche nel settore maschile: Nicola Bartolini lascerà il posto ad Andrea Russo.