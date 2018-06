Germania-Messico, Mondiali 2018: Lozano affonda i campioni in carica! I tedeschi cadono all’esordio

Al quarto giorno di Mondiale ecco la prima vera sorpresa di Russia 2018. Se il pareggio dell’Argentina con l’Islanda aveva certamente fatto rumore, la sconfitta della Germania con il Messico è come un terremoto che stravolge l’equilibrio di un gruppo F che sulla carta appariva come il più scontato della competizione (Svezia e Corea del Sud le altre due squadre). Il cammino verso la riconferma inizia in salita per i tedeschi (che non perdevano all’esordio da Spagna ’82): ad affondare la corazzata teutonica, quella che arrivava al Mondiale da schiacciasassi dopo aver passeggiato nelle qualificazioni, è un gol del talentino messicano Hirving Lozano. E dire che il passivo poteva essere più pesante per la Germania: il Messico ha dilagato in contropiede ma non ha chiuso una partita in bilico fino alla fine. Il fortino del Tricolor, però, ha retto contro l’assedio tedesco.

LE FORMAZIONI – Undici confermato per la Germania. Unica defezione quella di Hector, alle prese con l’influenza, sostituito a sinistra da Plattenhardt. Tra i pali c’è Neuer, come previsto: l’ultima apparizione risale ad ottobre, ma il CT Loew aveva già annunciato la sua titolarità, con tanto di fascia di capitano. La tanto discussa condizione del portiere del Bayern è stata da subito messa a dura prova da un Messico arrembante e per nulla intimidito, disposto a specchio con il 4-2-3-1, compatto in difesa e pronto a scatenare la velocità di Hernandez, Lozano e Vela in contropiede.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo è vibrante, vivo, e il merito è proprio del Messico. La prima conclusione è di Lozano dopo appena un minuto di gioco, poi a seguire Chicharito, Layun ed Herrera. Ci prova anche Moreno, di testa, ma Neuer si fa trovare pronto anche in questo caso. Di contro, la Germania non riesce a pungere. La manovra è lenta: i messicani chiudono le principali fonti di gioco (Kroos, Ozil, Muller) e così i tedeschi non vanno aldilà di un paio di timide conclusioni di Werner (da dentro) e Kroos (da fuori area), ma senza impensierire Ochoa. Il Messico spinge e trova ampi varchi in una retroguardia della Germania piuttosto imprecisa, ma gli attaccanti messicani mancano l’affondo. Al 35′ ci pensa Lozano a trafiggere Neuer: Hernandez approfitta del buco di Hummels e serve il compagno in area che rientra sul destro e fa 1-0. Il gol scuote la Germania dal suo torpore. È Kroos ad andare vicino al pareggio, ma la sua punizione si stampa sulla traversa dopo la miracolosa deviazione di Ochoa.

SECONDO TEMPO – La Germania esce dagli spogliatoi decisa a pareggiare la partita, prendendo d’assedio la porta di Ochoa. È Kimmich il primo a provarci, poi ancora Kroos e Draxler. Ci provano tutti: la Germania chiude la partita con almeno un tiro in porta da parte dei dieci giocatori di movimento titolari. Loew si gioca tutte le carte che ha a disposizione in panchina: prima Reus, poi Gomez, infine Brandt, per una formazione sempre più offensiva. I tedeschi si sbilanciano ed inevitabilmente concedono ancora più spazi ma il Messico ha la colpa di non chiudere la partita, soffrendo di conseguenza fino alla fine. L’occasione migliore per i tedeschi arriva proprio dall’ultimo entrato, all’89’: il destro di Brandt è violento, ma scheggia il palo alla destra di Ochoa e finisce fuori. Il muro del Messico regge l’urto, facendo esplodere incontenibile la gioia del tifo tricolor sugli spalti del Luzhniki di Mosca. Cadono i campioni in carica.

Each of the 10 #GER outfield players to start vs. #MEX have now been directly involved in one or more shot: ☑️ Kimmich

☑️ Hummels

☑️ Boateng

☑️ Plattenhardt

☑️ Kroos

☑️ Khedira

☑️ Draxler

☑️ Özil

☑️ Müller

☑️ Werner Your move, Neuer. pic.twitter.com/o4piuxAXIJ — Squawka Football (@Squawka) June 17, 2018

Il tabellino di Germania-Messico

Germania – Messico 0-1

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J.Boateng, Hummels, Plattenhardt (80′ Gomez); Khedira (61′ Reus), Kroos; Müller, Özil, Draxler; Werner (87′ Brandt). Ct: Joachim Löw

Messico (4-2-3-1): Ochoa; C. Salcedo, H. Ayala, H. Moreno, Gallardo; H. Herrera, Guardado (73′ R. Marquez); Layun, Carlos Vela (58′ Alvarez), Lozano (66′ Jimenez); J. Hernandez. Ct: Juan Carlos Osorio

Marcatori: 35′ Lozano (M)

Ammoniti: H.Moreno, Muller, Hummels, H. Herrera













