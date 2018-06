Francia-Australia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Si alza il sipario anche sul Gruppo C ai Mondiali di calcio di Russia 2018: oggi, sabato 16 giugno, alle ore 12.00, si sfideranno Francia ed Australia. Questa partita, nel raggruppamento che comprende anche Perù e Danimarca, riveste grande importanza soprattutto per i Socceroos, che, in caso di risultato positivo, potrebbero mettere un primo tassello verso il passaggio del turno.

La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Premium, mentre OA Sport come al solito assicurerà la diretta live testuale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo della sfida.

Sabato 16 giugno ore 12.00

Francia-Australia

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Mediaset Premium

diretta testuale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mooinblack / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it