Argentina-Islanda, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

I Mondiali entrano sempre di più nel vivo. Oggi tocca all’Argentina, che avrà un debutto tutt’altro che semplice, dovendo affrontare l’Islanda. I sudamericani sono una delle squadre favorite, nonostante un cammino di qualificazione non proprio agevole, forti di una formazione ricca di talento. Soprattutto in attacco, dove la stella, attesissima, è Lionel Messi. Ma l’Islanda non va affatto sottovalutata: già agli Europei ha stupito con la sua organizzazione e l’entusiasmo dei suoi tifosi, una magia che in Russia può ripetersi.

Argentina-Islanda è in programma sabato 16 giugno alle ore 17 italiane allo Spartak Stadium di Mosca. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1, anche in HD, con approfondimenti pre e post-partita. In streaming, invece, l’incontro sarà visibile sul sito Video Mediaset e sull’app Mediaset Fan.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Argentina-Islanda.

Il programma

Sabato 16 giugno

ore 17.00 Argentina – Islanda













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com