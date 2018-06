LIVE Italia-Corea del Sud, Nations League Volley in DIRETTA: Azzurri contro l’ultima in classifica. 2-0 Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. A Seoul gli azzurri se la dovranno vedere contro i padroni di casa, la formazione più debole dell’intera competizione e ultima in classifica con 0 vittorie all’attivo. La nostra Nazionale non può sbagliare il colpo e deve assolutamente imporsi per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della prestigiosa competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini partono con tutti i favori del pronostico e non possono più voltarsi indietro dopo essersi già imposti sulla Cina nella giornata di ieri.

Si riparte con Gabriele Nelli e Filippo Lanza che dovranno surclassare la compagine asiatica, spronata sì dal proprio pubblico ma tecnicamente molto inferiore rispetto alle migliori formazioni del circuito. L’Italia punta alla settima vittoria consecutiva per poi lanciarsi alla sfida contro l’Australia e al weekend decisivo di Modena dove sapremo quali saranno le nostri sorti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

2-4 Jeong vincente da zona 4

2-3 Muroooooooooo!!! Nelliiiiiiiiiiiii!!!!

1-3 Maruottiiiii!!! Muro out

0-3 Invasione Italia. Bisogna riprendersi in fretta

0-2 Il muro della Corea

25-19 Out il servizio di Seo!!! L’Italia vince il secondo set con meno patemi!

24-19 In rete la battuta di Nelli

24-18 Aceeeeeeeeeeeee!! Nelliiiiiiiiiiiii!!!!

23-18 Candellaroooooooooo!!! Gran botta di Nelli in battuta e il centrale chiude la free ball

22-18 Candellarooooooooo!!! Primo tempo vincente

21-18 L’attacco vincente in parallela di Seo da zona 2

21-17 Mano out di Maruotti contro il muro a uno

20-17 Piano e in rete la battuta di Lanza

20-16 Muroooooooooooooo!!! Nelliiiiiiiiiiiiiiii!!! Fermato Seo

19-16 Maruottiiiiiiiiiii!!! Vincente la pipe

18-16 L’errore di Baranowicz su ricezione imperfetta

18-15 La pipe vincente di Jeong

18-14 Lanzaaaaaaaaaaaa!!! Da zona 4. Buona partita della banda azzurra

17-14 Il primo tempo dietro di Kim K.

17-13 Out l’attacco dei coreani

16-13 Murooooooooooooo!!! Anzaniiiiiiiiii!!! Su Seo

15-13 Il diagonale stretto vincente di Lanza!!!

14-13 Il muro coreano su Nelli

14-12 La pipe vincente di Jung

14-11 Murooooooooooo!!! Maruottiiiiiii!!!

13-11 Muro out di Seo in precarie condizioni di equilibrio

13-10 Nelli!!! Stavolta non sbaglia l’opposto azzurro

12-10 Il muro a uno dei coreani su Nelli

12-8 Muroooooooooooo!!! Nelli!!!!

11-8 Anzaniiiiiiiiii!!! Gran primo tempo

10-8 Seo vincente da 4 con il muro a tre

10-7 L’attacco vincente di Anzani in primo tempo

9-7 In rete la battuta di Baranowicz

9-6 Out lì’attacco di Jung da zona 4

8-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee!!! Baranowiiiiiiiiiicz!!!

7-6 Aceeeeeeeee!!! Baranowiiiicz!!! Sulla riga

6-6 Il tocco vincente di Lanza da zona 4

5-6 Seo da seconda linea senza muro

5-5 Ancora Nelli sulle mani del muro da seconda linea

4-5 In rete il servizio di Maruotti

4-4 Nelli sulle mani del muro da seconda linea! Finalmente

3-4 Primo tempo vincente di Kim J.

3-3 Il primo tempo di Candellaro

2-3 Il primo tempo vincente dei coreani ma è un’Italia distratta quella in campo in questo momento

2-2 Il fallo di Baranowicz dopo la ricezione sbagliata

2-1 Il primo tempo dei coreani

2-0 Muroooooo!!! Nelli!!!!

1-0 Primo tempo vincente Anzani

25-23 Lanzaaaaaaaaaaa!!! Da zona 2 con il muro a uno non sbaglia e l’Italia, pur con qualche difficoltà, vince il primo set!

24-23 Out la rigiocata di Lanza da zona 4

24-22 Out il contrattacco di Jeong…

23-22 Il primo tempo vincente di Kim K.

23-21 Lanzaaaaaaa!!! Da zona 4 col muro a tre

22-21 Ancora Seo vincente da seconda linea

22-20 Out il servizio coreano

21-20 Attacco vincente in parallela di Seo da seconda linea

21-19 Murato Baranowicz che ha cercato di sistemare una ricezione non positiva, troppo attaccata a rete

21-18 In rete l’attacco di Candellaro

21-17 L’attacco vincente di Seo da seconda linea in diagonale

21-16 Maruotiiiii!!! Vincente la parallela da zona 4

20-16 Mano out di Seo da zona 2

20-15 Ancora un errore coreano, stavolta in primo tempo

19-15 Ancora in rete l’attacco da zona 4 dei coreani. Settimo errore della squadra di Kim Ho Chul

18-15 In rete la pipe coreana ma che difesa della Corea!

17-15 L’ace della Corea con una battuta da 12 metri

17-14 Out la battuta di Lanza

17-13 Muroooooooooooo!!! Anzaniiiiiiiii!!!

16-13 Out il servizio della Corea

15-13 Ancora una grande difesa dei coreani che mettono a terra il pallone da zona 4

15-11 Il muro di Anzani sulla free ball coreana

14-11 Gran difesa dei coreani su Lanza e attacco vincente della Corea da zona 4

14-10 Lanzaaaaaa!!! Vincente anche lui da zona 4

13-10 Il primo tempo dietro di Kim J.

13-9 Murooooo!!! Candellaroooooo!!! Fermato il primo tempo coreano

12-9 Maruotiiiiiii!!! Col muro a uno picchia forte in diagonale

11-9 Out il servizio di Nelli, l’Italia non decolla

11-8 Candellaro!!! Primo tempo vincente

10-8 Fallo di Nelli in ricostruzione

10-7 Maruotiiiiii!!! Gran botta in diagonale da zona 4

9-7 In rete il servizio di Lanza

9-6 Out il servizio coreano

8-6 Attacco vincente di Seo da zona 4

8-5 Il primo tempo vincente di Anzani!

7-5 Primo tempo di Kim K.

7-4 Maruotti da zona 4

6-4 I coreani vincono il contrasto a rete

6-3 Invasione Corea

5-3 Primo tempo di Kim J.

5-2 Murooooooo!!! Italia partita molto bene

4-2 Errore al servizio dei coreani

3-1 Out la ricostruzione dei coreani

2-1 Out la battuta di Lanza

2-0 Out l’attacco da 4 della Corea

1-0 In rete la pipe coreana

6.58: C’è Candellaro al centro titolare per Cester, per il resto è tutto come ieri: Baranowicz in regia, Nelli opposto, Anzani al centro, Lanza e Maruotti in banda, Rossini-Balaso liberi

6.55: Curiosità per vedere se Blengini confermerà la stessa formazione di ieri

6.53: Inni nazionali per le squadre schierate a centrocampo, quello coreano è cantato da un gruppo di bimbi

6.50: Dall’altra parte della rete gli azzurri troveranno la squadra che occupa l’ultimo posto in classifica del torneo itinerante, la Corea del Sud che però gioca fra le mura amiche e ci terrà a fare bene

6.48: Serve un’altra vittoria alla squadra di Blengini per continuare a sperare nella finale di Nations League. Gli azzurri non possono permettersi passi falsi

6.45: Buongiorno agli appassionati di volley. Levataccia questa mattina per tifare Italia nella sfida contro i padroni di casa della Corea del Sud

(foto FIVB)