LIVE Francia-Australia, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del Girone C dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Alla Kazan Arena di Kazan, nell’insolito orario delle 12, va in scena il match tra Francia ed Australia. Debutto sulla carta soft per i transalpini, che sono i grandi favoriti di questo raggruppamento e tra le squadre più attese in chiave vittoria finale. Si preannuncia una sfida a senso unico: i francesi dovrebbero avere le carte in regola per dominare l’incontro. Da non sottovalutare però la compagine oceanica che nelle recenti uscite in amichevole ha destato un’ottima impressione. C’è attesa nel vedere in azione i tanti fenomeni a disposizione di Deschamps: da Pogba a Mbappè passando per Griezmann e Dembelé.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Australia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













11.22 Bilancio molto negativo per l’Australia nelle fasi finali dei Mondiali. Gli oceanici hanno vinto solo due partite ai gironi, giungendo solo nel 2006 alla fase ad eliminazione diretta (ricorderanno tutti come andò a finire agli ottavi di finale con l’Italia).

11.20 Tre i precedenti recenti tra le due compagini. Trionfo a sorpresa per l’Australia nel 2001, mentre in Giappone nel 1994 si imposero i francesi. Nell’ultima sfida, quella del 2013, goleada per i transalpini con un nettissimo 6-0: protagonista Giroud, con una tripletta.

11.10 Tutto pronto alla Kazan Arena.

11.08 Per Van Marwijk 4-2-3-1 che ovviamente in fase di non possesso si trasforma in un 4-5-1 con l’unica punta Nabbout. C’è

11.06 Schiera la squadra che ha dominato in lungo e in largo con l’Italia in amichevole Deschamps. Centrocampo di grande fisicità con Tolisso, Kanté e Pogba, mentre in attacco c’è un’apoteosi di tecnica e rapidità: Mbappé, Griezmann e Dembélé.

11.05 Scelte le formazioni ufficiali per i due ct.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembélé. Ct: Deschamps.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout. Ct: Van Marwijk.

11.00 Buongiorno e ben ritrovati con il Mondiale di calcio di Russia 2018. Un’ora all’inizio di Francia-Australia.

