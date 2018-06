Fernando Alonso: “Ora la Tripla Corona è un obiettivo attraente, vinco quando posso. Un giorno storico”

Fernando Alonso ha conquistato la 24 Ore di Le Mans ed è entrato nella storia dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe e ha espresso la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate al termine della gara: “La Tripla Corona è un obiettivo molto attraente perché ci è riuscito solo un pilota. Inoltre io punto anche al Mondiale Endurance, dunque sarebbe una tripla corona ancora più tripla“.

L’asturiano replica a chi lo critica dicendo che non vince: “Prima di oggi avevo già vinto oggi a Spa. Quando posso vincere o posso provare a farlo, allora lo faccio. Questa è una delle vittorie più importanti della mia vita, sono eventi storici“.

Il 36enne racconta le emozioni provate nel corso di questo weekend: “C’è stato un momento nel corso della notte in cui ci siamo smarriti. Le posizioni sembravano congelate, poi con una safety car abbiamo perso 40 secondi e poi per una penalità ci siamo ritrovati a due minuti e mezzo di distacco. Sono però riuscito a recuperare, sfruttando anche le basse temperature: quello era un momento chiave e forse ho dato morale ai miei compagni. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, della preparazione svolta per arrivare a questa competizione“.













FOTOCATTAGNI