F1 oggi (sabato 30 giugno), orari e come vedere in tv le qualifiche del GP d’Austria

Oggi (sabato 30 giugno), giornata di qualifiche, a Spielberg (Austria), in casa della Red Bull, per il nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Un tracciato “Stop&Go” quello austriaco fatto di accelerazioni e frenate, dove la trazione e la potenza della power unit saranno molto importanti.

Il Cavallino Rampante vorrà riscattarsi dopo il weekend francese. I 14 punti di vantaggio per Lewis Hamilton, trionfante sull’asfalto transalpino, rischia di scappare e dunque è necessario farsi trovar pronti e non commettere altri errori, come quello di Vettel in partenza.

Di seguito la programmazione delle qualifiche che sarà coperto in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, la differita sarà offerta da TV8 mentre l’immancabile DIRETTA LIVE testuali sarà il marchio di fabbrica di OASport.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 30 giugno

ore 10.15-11.00, GP3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.55, F2, Gara 1, diretta

ore 19.00, 20.45, 22.15 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 30 giugno

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita













