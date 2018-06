MotoGP oggi (sabato 30 giugno), orari e come vedere in tv le qualifiche del GP d’Olanda

Oggi (sabato 30 giugno) sarà tempo di qualifiche nel GP di Olanda 2018, ottava prova del Mondiale di MotoGP. Nella “Cattedrale del Motociclismo” Valentino Rossi va all’assalto della pole. Il centauro di Tavullia ha fatto vedere un ottimo passo nel corso delle libere disputatesi sul tracciato olandese. Ad Assen, il “46” ha sempre fatto grandi cose e le dieci vittorie ottenute dal centauro di Yamaha su questa pista, nella sua carriera, parlano chiaro.

Gli avversari, però, non mancheranno. Marc Marquez è sempre un pilota temibile in sella alla Honda ed è uno dei candidati alla p.1 al pari della Ducati che con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci puntano al massimo possibile. Ovviamente, non ci si può dimenticare di certo del compagno di team Maverick Vinales, velocissimo in sella alla M1. Sarà dunque un time-attack estremamente equilibrato, tutto da vivere.

Di seguito il programma delle qualifiche che godranno della copertura di Sky Sport, della differita in CHIARO di TV8 e della DIRETTA LIVE testuale di OASport.

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT MOTOGP

Sabato 30 giugno

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-13.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8

Sabato 30 giugno

ore 17.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI