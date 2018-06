Equitazione, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X

Cinque giovani rampanti, cinque cavalieri di talento che proveranno a far spiccare il volo all’Italia del salto ostacoli in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. In una competizione con pochi big, gli azzurri proveranno ad essere grandi protagonisti nella prova a squadre e nella gara individuale, che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. I due figli d’arte Francesco Arioldi e Filippo Marco Bologni affiancheranno l’enfant prodige Luigi Polesello e i due giovanissimi talenti Giampiero Garofalo e Matteo Leonardi. Analizziamo i convocati dell’Italia ai raggi X:

Luigi Polesello: enfant prodige dell’equitazione italiana. Vanta partecipazioni importanti nei principali concorsi internazionali e si è spesso distinto al cospetto dei migliori interpreti della disciplina, accedendo anche al barrage del Grand Prix di Verona 2017, in cui è arrivato a contendersi le posizioni di vertice. Da lui l’Italia si attende un contributo importante nella prova a squadre e un buon piazzamento nella gara individuale.

Francesca Arioldi: figlia d’arte, nel 2011, oltre a laurearsi campionessa d’Europa junior a squadre, è diventata la più giovane amazzone ad aver vinto una categoria nel Csio di Piazza di Siena, in mezzo ai grandi, imponendosi a 17 anni nel trofeo Unicredit, davanti a Michael Whitaker, che di anni e di esperienza ne aveva esattamente il triplo. Talento ancora in parte inespresso, punta a consacrarsi a Tarragona.

Giampiero Garofalo: ha partecipato a due campionati d’Europa da junior e due da Young rider ed è stato selezionato dalla Young riders academy come uno dei giovani talenti emergenti più interessanti per il salto ostacoli. A 24 anni ha una carriera intera davanti e di recente ha acquisito ulteriore esperienza anche al Piazza di Siena 2018.

Matteo Leonardi: 22 anni, un sesto posto ad Uggerhalne in Coppa delle Nazioni e soprattutto un talento da coltivare con grande cura. Oggi è il 906° del ranking, ma è destinato a scalare la graduatoria e a raggiungere posizioni importanti.

Filippo Marco Bologni: figlio di Arnaldo, grande campione dell’equitazione italiana, ultimo azzurro a imporsi nel Gran Premio di Piazza di Siena, nel 1994, prima del recente trionfo di Lorenzo De Luca. Vincitore del Sei Barriere a Verona 2017, se troverà la giornata di grazia potrà davvero ergersi a protagonista in entrambe le prove.











