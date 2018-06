Equitazione, Giochi del Mediterraneo 2018: Francia cannibale, trionfa Felicie Bertrand. Quinto l’azzurro Filippo Marco Bologni

L’Italia non sfonda nel salto ostacoli individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Il migliore degli azzurri è Filippo Marco Bologni, quinto con una prestazione eccellente in termini di precisione ma non altrettanto da punto di vista cronometrico.

Nel barrage, infatti, l’azzurro non è riuscito a far meglio di 54”7 in sella a Quidich de la Chavee, chiudendo al 5° posto alle spalle del gruppo di testa, che si è giocato la vittoria sul filo dei centesimi.

A trionfare è stata la francese Felicie Bertrand, che ha chiuso il barrage in 40”59 in sella a Sultane des Ibis, tenendosi alle spalle la connazionale Alexandra Paillot, amazzone transalpina che ha completato la doppietta francese col tempo di 42”67 in sella a Tonio La Goutelle, appena 2 centesimi meglio dell’egiziano Abdel Said, terzo in 42”69 in sella a Hope Van Scherpen Donder, e capace di tenersi dietro un altro francese, Totouan Schumacher, ai piedi del podio in 43”3 in sella ad Atome Z.

Undicesimo posto, invece, per Matteo Leonardi, che ha collezionato 8 penalità in sella a Marko Polo nel percorso base, mentre Giampiero Garofalo non è andato oltre il 29° posto con Scara Mouche, al pari di Francesca Arioldi in sella a Loro Piana Celtic.

Ecco, in sintesi, il podio della gara individuale:

1 Felicie Bertrand (FRA)

2 Alexandra Paillot (FRA)

3 Abdel Said (EGY)











Foto: Proli / FISE