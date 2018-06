Egitto-Uruguay, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma

Archiviata la partita d’esordio tra Russia e Arabia Saudita, la fase a gironi dei Mondiali di calcio di Russia 2018 entra nel vivo: la prima delle gare in programma oggi è quella che vedrà sfidarsi Egitto e Uruguay. Il match si gioca all’Ekaterinburg Arena alle 14.00

e, come accadrà per tutto il torneo, sarà visibile in chiaro. Diretta Tv su Italia Uno.

Partita fondamentale per il Gruppo A, al quale appartengono anche Russia e Arabia che oggi hanno dato avvio alle danze. Se l’Uruguay è la più quotata per la conquista del primo posto nel girone, l’Egitto è almeno in lotta con i padroni di casa per il passaggio del turno.

E su chi puntare gli occhi se non sulla stella faraonica Mohammed Salah, l’attaccante del Liverpool uscito anzitempo durante la finale di Champions League per un infortunio alla spalla, ma pronto a fare il possibile per aiutare i suoi compagni di Nazionale? La sua condizione fisica non è ancora al 100%, ma il CT egiziano Hector Cuper appare fiducioso (secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport): “Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l’Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò. Si sta avvicinando alla forma atletica migliore, presto sarà al pari dei compagni. Abbiamo il giusto entusiasmo e anche la serietà per disputare una partita eccellente domani. Affronteremo l’Uruguay con un solo obiettivo: vincere”.

L’Uruguay, alla 13^ partecipazione, la terza consecutiva, è stata la prima squadra a salire sul tetto del mondo, nel 1930. A guidare i sudamericani ci sarà Oscar Washington Tabarez, ex tecnico del Milan, al suo quarto Mondiale. L’attaccante uruguayano del Paris Saint-Germain, ex Napoli, Edinson Cavani ha parlato ai microfoni della FIFA alla vigilia della gara inaugurale: “Noi favoriti per la gara contro l’Egitto? Il calcio è calcio, lo sappiamo, sul campo può sempre succedere di tutto. Avere troppa fiducia in se stessi può diventare una cosa negativa”.

I collegamenti televisivi inizieranno a partire dalle 13.40 con lo studio prepartita condotto da Giorgia Rossi con alcuni ospiti e la partita sarà comunque visibile anche su Mediaset Extra, con il commento della Gialappa’s Band, che come da tradizione cercherà di sdrammatizzare su quanto accadrà in campo. L’incontro sarà in onda infine anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, mentre noi di OASport vi garantiamo la DIRETTA LIVE scritta sulla nostra pagina web: cronaca in tempo reale, aggiornamenti minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA:

EGITTO-URUGUAY, ore 14.00 Ekaterinenburg (Russia)

Diretta in chiaro a partire dalle 13.40 su Italia 1

Diretta su Mediaset Extra con il commento della Gialappa’s Band

Diretta streaming sul sito di Mediaset

DIRETTA LIVE scritta su OASport

Foto: bestino / Shutterstock.com