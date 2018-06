Russia-Arabia Saudita 5-0, Mondiali 2018: Cheryshev scatenato e cinquina russa al Luzhniki Stadium

Vittoria convincente della Russia nel match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio, valido per il gruppo A. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio perentorio di 5-0 contro l’Arabia Saudita, allo Stadio Luzhniki di Mosca, grazie alle realizzazioni di Yuri Gazinskiy al 12′, di Denis Cheryshev (doppietta al 43′ e al 91′), di Artem Dzyuba al 71′ e di Aleksandr Golovin al 94′. Russi protagonisti di un ottimo primo tempo che ha messo sui binari favorevoli il confronto. Un risultato importante per i calciatori dell’Est, guardando agli equilibri del raggruppamento, comprendente Egitto ed Uruguay.

PRIMO TEMPO – Stanislav Cherchesov opta per un 4-3-3: Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Zobnin, Gazinsky, Golovin; Samedov, Smolov, Dzagoev. Risponde Juan Antonio Pizzi che schiera la sua squadra con un 4-4-2: Al-Maiouf; Alburayk, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi. Inizio di marca russa con Dzagoev in evidenza: al 7′ cerca Smolov in profondità ma sul cross basso la difesa araba chiude ed all’11’ lo stesso attaccante del CSKA prova l’azione personale in area, venendo chiuso in extremis dai rivali. Un minuto più tardi però arriva la realizzazione degli uomini di Cherchesov: sugli sviluppi di un corner, Golovin, calciatore seguito dalla Juventus, crossa per lo stacco di testa di Gazinskiy che supera il portiere saudita. Russia che spinge soprattutto dalla fascia destra ed è in una di queste azioni che si propone Smolov non però assistito a sufficienza dai compagni. Al 24′, il ct russo costretto al primo cambio: esce Dzagoev ed entra Cheryshev. Padroni di casa che controllano il gioco senza troppe difficoltà, approfittando dei tanti errori in appoggio degli avversari, decisamente modesti dal punto di vista tecnico. Al 43′ arriva il raddoppio firmato dal subentrato Cheryshev: chance che si origina, manco a dirlo, da un errore dei ragazzi di Pizzi, Zobnin apre a sinistra per l’attaccante esterno del Villareal che dribbla due difensori ed infila Al-Mayoof. E su questo score si conclude la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i ritmi si abbassano sensibilmente e la Russia fa un po’ quello che vuole in campo e forse, in alcuni frangenti, lasciando troppo giocare i sauditi, non in grado però di rendersi davvero pericolosi dalle parti di Akinfeev. Ci pensa allora il neo entrato Dzyuba a mettere in ghiaccio il match: cross dal limite di un ispirato Golovin, stacco perentorio del centravanti dello Zenit e tris russo. A completamento delle festa, in pieno recupero, il gol strepitoso di Cheryshev, a suggello della sua splendida prestazione (doppietta), e una punizione a giro di Golovin al 94′ di pregevolissima fattura.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: alizada studios shutterstock / com