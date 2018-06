Danilo Petrucci, GP Catalogna 2018: “Il passaggio alla Ducati ufficiale? Ho dimostrato di non essere così scarso”

Danilo Petrucci è stato al centro delle manovre del mercato piloti della MotoGP in questi ultimi giorni. Dopo l’annuncio di Jorge Lorenzo ed il passaggio del maiorchino dalla Ducati alla Honda, il 27enne umbro, attualmente in sella alla Rossa del Team Pramac, ha definito il proprio accordo con la squadra ufficiale di Borgo Panigale e, dall’anno prossimo, affiancherà Andrea Dovizioso.

“Il mio obiettivo era guidare una moto ufficiale, anche se all’inizio in MotoGP ero sempre l’ultimo, dalle libere alla gara. La strada verso la gloria per me è stata molto lunga“, ha dichiarato Petrucci, nella conferenza stampa del GP di Catalogna 2018, aggiungendo che: “Ho imparato che non devo mollare mai. Alla Pramac mi sono reso conto di non essere così scarso e sono riuscito ad arrivare alla Ducati factory“, ha concluso il centauro italiano, desideroso di far bene dopo che l’ultima gara, al Mugello, è stata molto condizionata dal contatto nelle prime battute con Marc Marquez.













