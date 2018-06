Ciclismo, Campionati Italiani 2018: a Darfo Boario Terme la sfida tricolore. Gianni Moscon e Diego Ulissi i favoriti, c’è Nibali

I Campionati Italiani 2018 di ciclismo si svolgeranno domani (sabato 30 giugno) a Darfo Boario Terme (Brescia). I migliori corridori azzurri si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Una prova in linea che quest’anno si preannuncia particolarmente emozionante, visto che il percorso ricorda quello di una classica.

Percorso

La corsa si sviluppa su 234 km. Si parte davanti alle Terme di Boario, poi dopo 6 km si affronta la breve salita di Gianico (1,2 km al 6,5%). Segue un tratto in falsopiano fino al durissimo strappo al 17% di Via Cornaleto. Questo percorso viene effettuato per i primi quattro giri, poi il circuito cambia. Primi 15 km tutti in falsopiano, poi si affronta la salita di Berzo Inferiore (2 km al 6%) e poi di nuovo lo strappo di Via Cornaleto, il cui ultimo scollinamento è posto a 3 km dal traguardo.

Favoriti

Il percorso è perfetto per corridori da classiche, che sappiano tenere sugli strappi duri e siano dotati anche di un buono spunto veloce. Per questo uno dei grandi favoriti sarà Gianni Moscon, apparso in ottima forma al Delfinato e alla ricerca del primo successo stagionale. Il terzo posto del Lombardia dello scorso anno dimostra che può fare la differenza su questi percorsi e ora vuole l’acuto. Il suo grande rivale sarà Diego Ulissi, reduce dalla bella vittoria al Giro di Svizzera. Il duro strappo finale calza con le sue caratteristiche. Il terzo nome di punta è quello di Vincenzo Nibali, che cercherà il tris dopo i successi nel 2014 e 2015. Lo Squalo proverà a ripetere l’impresa della Milano-Sanremo e staccare tutti nel finale. Attenzione poi ai tanti outsiders, come Sonny Colbrelli e Elia Viviani, che se terranno in salita potranno giocarsi la vittoria allo sprint e poi Marco Canola, Matteo Trentin, Fabio Felline.

Foto: Valerio Origo