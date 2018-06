Canoa slalom, Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018: Stefanie Horn chiude sesta nel K1 femminile

Arrivano un piazzamento ed un’eliminazione in semifinale per l’Italia nella prime finali della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom: a Liptovsky Mikulas Stefanie Horn, dopo aver chiuso proprio al decimo posto le semifinali, ha chiuso sesta, mentre Raffaello Ivaldi ha terminato al 27° posto.

Nel K1 femminile ha vinto l’australiana Jessica Fox in 101″20, davanti all’austriaca Corinna Kuhnle a 1″58, condannata da un tocco di palina alla porta numero 13, metre al terzo posto si è classificata la tedesca Ricarda Funk a 2″45. Sesta Stefanie Horn con un ritardo di 7″66, con un tocco di palina alla porta numero 20.

Nel C1 maschile si è imposto il tedesco Sideris Tasiadis in 96″11, davanti allo slovacco Alexander Slafkovsky,secondo a 0″55, mentre in terza posizione ha chiuso il britannico Ryan Westley, a 1″20, appesantito da un tocco di palina alla porta numero 2. Raffaello Ivaldi è stato eliminato in semifinale, dove ha chiuso al 27° posto in 116.83.













Foto: Pier Colombo

robertosantangelo@oasport.it