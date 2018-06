Canoa slalom, Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018: l’Italia non si sblocca, solo una finale con Stefanie Horn

Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali.

L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale soltanto alla seconda discesa di qualificazione. Fuori invece Eleonora Lucato. Anche nel K1 maschile, i due azzurri che avevano superato le eliminatorie, Giovanni De Gennaro (alla prima discesa) e Marcello Beda (nella seconda run) non hanno poi neppure saputo avvicinare i primi 10 posti validi per il passaggio in finale.

Nel C1 maschile il solo Raffaello Ivaldi ha centrato al primo tentativo la semifinale, non riuscendo però in seguito ad offrire una discesa all’altezza, mentre Stefano Cipressi ha sfiorato per due volte la qualifica, e Roberto Colazingari non si è mai realmente avvicinato al passaggio del turno.

Infine nella canadese femminile non sono riuscite a raggiungere la semifinale neppure Elena Borghi e Chiara Sabattini, ma per loro le gare del circuito maggiore servono soprattutto a fare esperienza, dato che l’Italia con loro si affaccia finalmente in questa specialità.

A Cracovia, nella prossima tappa in programma nel fine settimana, via ad alcuni avvicendamenti: Marco Vianello prenderà il posto di Marcello Beda, mentre Paolo Ceccon sostituirà Raffaello Ivaldi. I due sostituiti, assieme ad Elena Borghi, che in Polonia non sarà della contesa, torneranno in Italia per preparare al meglio il Mondiale Junior/Under23 che si terrà ad Ivrea.













Foto: Pier Colombo

