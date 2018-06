Canoa slalom, Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018: avanti solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn

Avvio in chiaroscuro per l’Italia in Coppa del Mondo di canoa slalom: nella prima tappa, scattata questa mattina a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, sono andate in scena le eliminatorie nella canadese maschile e nel kayak femminile. Avanti, tra gli azzurri, solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn. Doppia beffa per Stefano Cipressi, più indietro Roberto Colazingari ed Eleonora Lucato.

Nel C1 maschile Raffaello Ivaldi ha centrato la semifinale nella prima discesa, grazie all’ottavo posto in 101.74. Stefano Cipressi doppiamente beffato: dopo essere stato il primo degli esclusi nella prima run con 105.85 (fuori per 0.26), è stato il primo dei non ammessi anche nella seconda con 105.55 (fuori per 0.16). Roberto Colazingari, 37° in 111.85 nella prima discesa, ha chiuso 14° nella seconda in 106.12.

Nel K1 femminile Stefanie Horn si è qualificata nella seconda discesa: dopo il 27° posto della prima run in 116.30, ha ottenuto il secondo nella run seguente in 108.49. Eliminata Eleonora Lucato, 41ma nella prima discesa in 124.29, e 14ma nella seconda in 116.90.

Nel pomeriggio le eliminatorie del C1 femminile e del K1 maschile.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

robertosantangelo@oasport.it