Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2018: Horn, Ceccon, Colazingari e Cipressi accedono alla semifinale

Si è aperta oggi a Cracovia (Polonia) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di canoa slalom. Avvio positivo per l’Italia, visto che tutti gli azzurri in gara superano le qualificazioni. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione mattutina.

Partiamo dal C1 maschile dove Paolo Ceccon e Roberto Colazingari chiudono la prima run delle batterie rispettivamente in ottava e nona posizione e ottengono il pass diretto per la semifinale. Buona prova quindi dei due azzurri con Ceccon che ha chiuso in 86.03 a +4.07, mentre Colazingari in 86.59 a +4.63. Batteria dominata dal francese Denis Gargaud Chanut, campione olimpico di Rio 2016, in 81.96. Stefano Cipressi ha invece chiuso al 44° posto a oltre 12”, ma poi si è riscattato, ottenendo la qualificazione nella seconda run grazie all’ottavo tempo della batteria.

Passiamo quindi al K1 femminile dove Stefanie Horn chiude la prima run in 20ma posizione e si qualifica in semifinale. Una prestazione ancora poco brillante per l’azzurra che ha ottenuto il pass per il rotto della cuffia, ottenendo l’ultimo posto disponibile per soli quattro centesimi. Horn ha fatto registrare il tempo di 95.28 con un ritardo di 6.21 dalla tedesca Ricarda Funk, campionessa europea in carica, che ha vinto la batteria in 89.07.

Foto: Pier Colombo