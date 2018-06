Canoa slalom, Coppa del Mondo 2018: l’Italia vuole rifarsi. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro pronti a tornare protagonisti

La Coppa del Mondo di canoa slalom fa tappa a Cracovia (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Un fine settimana di gare che vedrà di nuovo protagonisti i migliori canoisti del circuito, con l’Italia che, dopo un avvio deludente, proverà a rifarsi e tornare competitiva. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli azzurri per questa tappa.

A Liptovsky Mikulas l’unica azzurra ad approdare in finale è stata Stefanie Horn, che ha chiuso al sesto posto nel K1 e proverà ora a tornare sul podio. L’atleta italo-tedesca non è apparsa brillantissima, ma è riuscita comunque ad ottenere un buon piazzamento che fa sperare in una condizione in crescita e vista la sua qualità ci aspettiamo di rivederla presto lottare per i vertici. Nel C1 troveremo invece Chiara Sabattini, che deve continuare a fare esperienza e proverà a raggiungere la finale.

In ambito maschile Giovanni De Gennaro cerca riscatto nel K1, dopo la deludente eliminazione in semifinale all’esordio. L’azzurro era stato l’unico ad approdare in finale agli Europei, ma la prima prova di Coppa del Mondo è stata un passo indietro. Per lui sarà quindi importante ritrovare subito il giusto ritmo gara e tornare competitivo. Insieme a lui ci saranno poi Christian De Dionigi e Marco Vianello. Infine nella canadese Stefano Cipressi, Roberto Colazingari e Paolo Ceccon dovranno innanzitutto puntare a superare le qualificazioni per poi provare ad ottenere un buon piazzamento.

Foto: Pier Colombo