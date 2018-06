Canoa slalom, Coppa del Mondo 2018: a Liptovsky Mikulas la prima tappa stagionale. Azzurri in cerca di riscatto

Questo fine settimana Liptovsky Mikulas (Slovacchia) ospiterà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di canoa slalom. I migliori atleti del mondo torneranno protagonisti per un’estate densa di appuntamenti, che si concluderà con i Mondiali di Deodoro a fine settembre.

L’Italia cercherà di riscattare subito la delusione degli Europei di Praga, in cui nessun azzurro si è avvicinato alla zona medaglie. La punta per questa spedizione sarà Giovanni De Gennaro nel K1, l’unico a riuscire ad entrare in finale nella rassegna continentale, chiusa però solamente al nono posto. Un atleta che nelle ultime stagioni è riuscito a restare con continuità ai vertici internazionali e ora è pronto a trovare il grande acuto. Nella canadese Stefano Cipressi, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi cercheranno di raggiungere quantomeno la finale.

In campo femminile Stefanie Horn vorrà tornare protagonista nel K1 dopo la delusione europea. L’atleta italo-tedesca è uscita infatti in semifinale a Praga, non riuscendo a replicare l’argento conquistato nel 2017. Per lei questa prima tappa sarà quindi l’occasione per tornare competitiva e dimostrare che quel risultato era solo frutto di una giornata no. Nella canadese la giovane Elena Borghi proverà a centrare un buon piazzamento, come Chiara Sabattini, reduce dalla prova positiva degli Europei.

Foto: Pier Colombo