Ormai ci siamo. I Mondiali 2018 di calcio in Russia stanno per cominciare ed anche se l’Italia non ci sarà c’è grande attesa per l’inizio delle sfide iridate. Mediaset trasmetterà in diretta tv, gratis e in esclusiva, tutte le partite in programma in chiaro. L’emittente ha acquistato i diritti per l’evento sportivo più importante dell’anno.

Tutti gli incontri saranno visibili gratuitamente su Canale 5, Italia 1, Canale 20 e Mediaset Extra ma ogni giorno sono previsti anche diversi approfondimenti, show, rubriche, talk show pre e post partita per davvero vivere i Mondiali di Russia 2018. Una copertura senza precedenti per non farvi perdere neanche un istante del darsi agonistico in campo. Come precisato, in sede di presentazione, saranno circa 500 ore di diretta di partite e addirittura 1000 ore di produzione complessiva: uno sforzo notevolissimo da parte del Biscione, per proporre il prodotto nel miglior modo possibile ai propri telespettatori.

Calendario Mondiali 2018, gli orari delle partite giorno per giorno. I canali dove vederle in tv

Tutte le 64 partite dei Mondiali di calcio “Russia 2018” saranno trasmesse in diretta sulle reti generaliste Mediaset, anche in Alta Definizione. In più, per tutta la durata del torneo sarà in onda un canale gratuito speciale dedicato 24 ore su 24 a “Russia 2018”. Mediaset inoltre renderà disponibili per la prima volta su tutte le tv connesse, sempre gratuitamente, tutti i match on demand oltre a contenuti e immagini speciali “digital first”.

La partita inaugurale del 14 giugno, Russia-Arabia Saudita, alle 17.00, sarà trasmessa su Canale 5. Tutta la prima fase verrà trasmessa in diretta su Italia Uno, ad eccezione di altre quattro partite che andranno su Canale 5 e di otto incontro su Canale 20. Dagli ottavi in poi, tutti i match saranno su Canale 5. Tutte le partite saranno trasmesse in HD.

Premium offrirà ai propri abbonati tutte le 64 partite dei Mondiali “Russia 2018” in HD. I match di prima serata saranno sempre trasmessi in qualità 4K. Il canale Premium Sport HD sarà dedicato tutto il giorno ai Mondiali.

Tutta la programmazione tv sarà visibile in diretta sulle property web Mediaset che garantiranno anche continui aggiornamenti con gol e azioni salienti di ogni evento, disponibili in tempo reale durante la diretta. È prevista anche un’app gratuita con contenuti digital esclusivi

Radio105 sarà la rete dei Mondiali. Previsti due contenitori nei programmi “Friends” e “Take away”, una partita in diretta tutti i giorni con il commento della Gialappa’s e un programma speciale degli Autogol.

IL CALENDARIO E LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

14 giugno

Russia-Arabia Saudita ore 17.00 su Canale 5

15 giugno

Egitto-Uruguay ore 14.00 su Italia 1

Marocco-Iran ore 17.00 su Italia 1

Portogallo-Spagna ore 20.00 su Canale 5

16 giugno

Francia-Australia ore 12.00 su Italia1

Argentina-Islanda ore 15.00 su Italia1

Perù-Danimarca ore 18.00 su Italia1

Croazia-Nigeria ore 21.00 su Italia1

17 giugno

Costarica-Serbia ore 14.00 su Italia1

Germania-Messico ore 17.00 su Italia1

Brasile-Svizzera ore 20.00 su Canale 5

18 giugno

Svezia-Sud Corea ore 14.00 su Italia1

Belgio-Panama ore 17.00 su Italia1

Tunisia-Inghilterra ore 20.00 su Italia1

19 giugno

Colombia-Giappone ore 14.00 su Italia1

Polonia-Senegal ore 17.00 su Italia1

Russia-Egitto ore 20.00 su Italia1

20 giugno

Portogallo-Marocco ore 14.00 su Italia1

Uruguay-Arabia Saud ore 17.00 su Italia1

Iran-Spagna ore 20.00 su Italia1

21 giugno

Danimarca-Australia ore 14.00 su Italia1

Francia-Perù ore 17.00 su Italia1

Argentina-Croazia ore 20.00 su Canale 5

22 giugno

Brasile-Costarica ore 14.00 su Italia1

Nigeria-Islanda ore 17.00 su Italia1

Serbia-Svizzera ore 20.00 su Italia1

23 giugno

Belgio-Tunisia ore 14.00 su Italia1

Sud Corea-Messico ore 17.00 su Italia1

Germania-Svezia ore 20.00 su Canale 5

24 giugno

Inghilterra-Panama ore 14.00 su Italia1

Giappone-Senegal ore 17.00 su Italia1

Polonia-Colombia ore 20.00 su Italia1

25 giugno

Russia-Uruguay ore 16.00 su Italia1

Arabia Saud-Egitto ore 16.00 su canale 20

Spagna-Marocco ore 20.00 su Italia1

Iran-Portogallo ore 20.00 su canale 20

26 giugno

Danimarca-Francia ore 16.00 su Italia1

Australia-Perù ore 16.00 su canale 20

Argentina-Nigeria ore 20.00 su Italia1

Islanda-Croazia ore 20.00 su canale 20

27 giugno

Sud Corea-Germania ore 16.00 su Italia1

Messico-Svezia ore 16.00 su canale 20

Serbia-Brasile ore 20.00 su Italia1

Svizzera-Costarica ore 20.00 su canale 20

28 giugno

Senegal-Colombia ore 16.00 su Italia1

Giappone-Polonia ore 16.00 su canale 20

Inghilterra-Belgio ore 20.00 su Italia1

*Panama-Tunisia ore 20.00 su canale 20

OTTAVI DI FINALE

30 giugno: Ottavo 1, ore 16.00 su Canale 5

30 giugno: Ottavo 2, ore 20.00 su Canale 5

1 luglio: Ottavo 3, ore 16.00 su Canale 5

1 luglio: Ottavo 4, ore 20.00 su Canale 5

2 luglio: Ottavo 5, ore 16.00 su Canale 5

2 luglio: Ottavo 6, ore 20.00 su Canale 5

3 luglio: Ottavo 7, ore 16.00 su Canale 5

3 luglio: Ottavo 8, ore 20.00 su Canale 5

QUARTI DI FINALE

6 luglio: Quarto 1, ore 16.00 su Canale 5

6 luglio: Quarto 2, ore 20.00 su Canale 5

7 luglio: Quarto 3, ore 16.00 su Canale 5

7 luglio: Quarto 4, ore 20.00 su Canale 5

SEMIFINALE E FINALE

10 luglio: Semifinale 1, ore 20.00 su Canale 5

11 luglio: Semifinale 2, ore 20.00 su Canale 5

14 luglio: Finale 3/4 posto, ore 20.00 su Canale 5

15 luglio: Finale 1/2 posto, ore 20.00 su Canale 5













