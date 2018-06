BPER Banca Beach Volley Tour: si parte! Lido di Spina è pronta ad ospitare la prima tappa del circuito. Fastweb c’è!

L’estate del beach volley si illumina, l’attesa è finita. Torna per il terzo anno consecutivo il BPER Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di livello B1 che toccherà ben cinque regioni italiane da qui a fine agosto.

Il primo appuntamento è in programma nel week end in arrivo, il 16 e 17 giugno nello splendido scenario di Lido di Spina e la prima notizia è che Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga, si unisce al gruppo di partner commerciali del Tour e legherà il suo marchio a ogni torneo del circuito.

Tra i partner della prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour, la storica società di volley della 4 Torri Krifi Caffè, presente nella realtà sportiva ferrarese da più di settant’anni, è promotrice dell’importante tappa del torneo di Serie Beach 1 maschile e femminile in programma nella bellissima cornice del bagno Kursaal di Lido di Spina. Già in passato la 4 Torri Volley Ferrara fu partner per l’organizzazione di diversi tornei di beach volley sul territorio ferrarese.

Il Beach Volley torna protagonista, dunque, nei lidi ferraresi con un evento di altissimo livello dopo diversi anni di assenza con la prima tappa, al Bagno Kursaal, delle sei in programma del Tour. Sulla sabbia del Bagno Kursaal di Lido di Spina, si sfideranno 24 coppie maschili e 24 coppie femminili per un montepremi pari a 3000 euro.

Nelle prossime ore si chiuderanno le iscrizioni e si conosceranno i nomi dei protagonisti del torneo che si preannuncia molto ben frequentato. Per avere informazioni sul torneo è possibile scrivere a : info@beachvolleyitalia.it oppure telefonare a Roberto al 335-7744579.