Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini e Carambula/Gabriele ci riprovano sulla sabbia polacca

Andare a fare compagnia a Lupo/Nicolai nel tabellone principale: questo l’obiettivo di Pasquale Gabriele e Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti e Laura Giombini, vicine al passo d’addio come coppia nel World Tour, in campo femminile nel 4 Stelle di Varsavia (Polonia) che vive oggi la giornata dedicata alle qualificazioni a cui prendono parte le stesse due coppie azzurre che avevano tentato invano di entrare nel main draw a Ostrava una settimana fa.

Non sembra un compito impossibile quello di Menegatti/Giombini che hanno fallito quattro volte su cinque l’ingresso nel tabellone principale di un torneo 4 o 5 stelle finora in stagione e che possono usufruire di un tabellone tutto sommato benevolo. Nel primo turno le azzurre affronteranno alle 12.30 le giapponesi Futami/Hasegawa. Non certo le ultime arrivate, le due nipponiche che in stagione vantano il quarto posto a Sydney, il nono a Lucerna e arrivano dal 17mo posto a Ostrava. Si tratta comunque di una coppia che concede qualcosa alle rivali sia in termini di potenzialità offensive, sia in battuta dove non sempre l’efficacia e la pericolosità sono la specialità della casa. In caso di vittoria le azzurre affronterebbero nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw la vincente di Gallay/Pereira (argentina)-Makhno/Makhno (Ucraina).

Così il primo turno delle qualificazioni femminili: Josi/Lili (Bra)-Duda/Lodej (Pol), Kjølberg/Hjortland (Nor)-Gordon/Bukovec (Can), Futami/Hasegawa (Jpn)-Menegatti/Giombini (Ita), Makhno/Makhno (Ukr)-Gallay/Pereyra (Arg), Broder/Pischke (Can)-Kloda/Ceynowa (Pol), Numwong/Hongpak (Tha)-Ulveseth/Lunde (Nor), Dabizha/Abalakina (Rus)-Simonsson/Yoken (Swe), Pirv/Vaida (Rou)-Liliana/Elsa (Esp), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Kotlasova/Resova (Cze), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Radarong/Udomchavee (Tha), Caluori/Gerson (Sui)-Zobnina/Andriukaityte (Ltu), Ozolina/Caica (Lat)-Kravcenoka/Graudina (Lat), Strbova/Dubovcova (Svk)-Thurin/Thurin (Swe), Lece/Liepinlauska (Lat)-Flint/Day (Usa), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Nagata/Kumada (Jpn), Wachowicz/Legieta (Pol)-Lahti/Parkkinen (Fin).

In campo maschile più duro, almeno sulla carta, il cammino di Carambula/Gabriele che sono ancora a caccia del primo ingresso in main draw della loro prima stagione assieme. Gli azzurri se la vedranno domattina in una sfida già molto complicata alle 11.30 contro i tedeschi Ehlers/Schumann, coppia formata ad inizio stagione e capace di salire sul secondo gradino del podio un mese fa a Jinjiang. In caso di successo gli italiani se la vedrebbero nella sfida del secondo turno di qualificazione con la vincente della sfida tra i norvegesi Berntsen/Mol e gli austriaci Seidl/Dressler, altre due coppie di ottimo livello.

Così il primo turno delle qualificazioni maschili: Heidrich/Gerson (Sui)-Bye, Nurminen/Siren (Fin)-Ermacora/Pristauz (Aut), Thole/Wickler (Ger)-Smedins/Regza (Lat), Schnetzer/Müllner (Aut)-Koekelkoren/van Walle (Bel), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Popov/Iemelianchyk (Ukr), Barthelemy/Di Giantommaso (Fra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu), Boehlé/van de Velde (Ned)-Dziadkou/Kavalenka (Blr), Goliath/Williams (Rsa)-Grimalt/Grimalt (Chi), Crabb/Mayer (Usa)-Ociepski/Lech (Pol), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Charly/Tigrito (Ven), Bergmann/Harms (Ger)-Ha ikejiang/Wu Jiaxin (Chn), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Patterson/Slick (Usa), Ehlers/Schümann (Ger)-Carambula/Gabriele (Ita), Seidl/Dressler (Aut)-Berntsen/Mol (Nor), Gao/Li (Chn)-Zemljak/Pokeršnik (Slo), Bye-Álvaro Filho/Saymon (Bra).