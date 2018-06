Basket, UFFICIALE: Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato ufficiale del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con l’ala forte Jeff Brooks proveniente dall’Unicaja Malaga nella lega spagnola e in Eurolega”.

Brooks, nato a Louisville (Kentucky) nel 1989, è in attesa del passaporto italiano, visto che ha sposato una ragazza del nostro Paese. I dirigenti dell’Olimpia sono però sicuri che possa ottenerlo in tempo per l’inizio della prossima stagione. Un rinforzo importante considerano sia la qualità che l’esperienza di questo giocatore, che ha già vinto un titolo italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa con Sassari e nell’ultima stagione ha segnato 8.8 punti a partita in EuroLeague con il 39.5% da tre.













Credit: Ciamillo