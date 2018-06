Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Meo Sacchetti “Potevamo fare un 30% in più. Dovevamo leggere meglio il metro arbitrale”

Dopo la sconfitta contro la Croazia, la prima della sua gestione, Meo Sacchetti è stato intervistato da Sky Sport. Il CT azzurro si è soffermato sulla gara della sua squadra e su alcune decisioni arbitrali: “Noi potevamo fare meglio sicuramente. Loro è logico che sono sicuramente giocatori da prendere con le molle. A partire da sotto canestro questi hanno una doppia dimensione e poi Bogdanovic ha creato molti problemi, anche perchè con le sue penetrazioni al minimo contatto gli fischiavano fallo. Noi potevamo fare meglio, trovare qualcosa di più in attacco, qualche tiro più pulito. E’ andata così, abbiamo avuto una buona reazione. Non è bastato, ma potevamo fare meglio”.

Che cosa poteva fare in più l’Italia? “Noi un 30% in più lo potevamo fare, avevamo bisogno di trovare dei tiri aperti, delle soluzioni da fuori perchè andare dentro con loro era molto difficile, per provare a cambiare qualcosa nel loro assetto. Comunque alla fine chi vince ha sempre ragione”.

Grande fisicità in difesa, ma anche qualche ingenuità e qualche fallo di troppo per gli azzurri: “Sicuramente dovevamo leggere meglio il metro dell’arbitraggio. Il problema che quando succede che vai sotto, devi continuare a credere nel tuo gioco. Abbiamo perso una palla per 24 secondi, qualcuno ha rifiutato un buon tiro. Non abbiamo molte alternative, non potevamo giocare spalle a canestro contro di loro e quindi quando c’era un buon tiro, prenderlo e segnare. Loro comunque hanno giocato meglio“.

Ancora nessun pensiero all’Olanda: “Fino a mezzanotte penso ancora a questa partita, poi dopo penserò all’altra”.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo