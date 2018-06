Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia sbarca a Groningen per la sfida con l’Olanda. Confermata la distorsione alla caviglia per Hackett

L’Italbasket è sbarcata nel primo pomeriggio a Groningen, in Olanda, dove domenica affronterà i padroni di casa nell’ultima sfida della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri dopo la sconfitta con la Croazia, proveranno a riscattarsi subito e trovare una vittoria che potrebbe risultare determinante nel turno successivo.

Il CT Meo Sacchetti dovrà fare a meno di Daniel Hackett, che si è infortunato durante il match con la Croazia e l’esame di risonanza ha confermato una lieve distorsione alla caviglia. Per questo motivo il 30enne ha lasciato il ritiro per continuare la riabilitazione. Questa sera si è svolto il primo allenamento, mentre domani è prevista una doppia sessione e Sacchetti annuncerà in conferenza stampa la lista dei 12 giocatori che affronteranno l’Olanda.

Sono arrivate nel frattempo le parole di capitan Pietro Aradori, concentrato su questa sfida delicata: “Dobbiamo dimenticare il risultato di ieri sera anche se abbiamo fatto buone cose, perchè come tutte le trasferte sarà una partita difficile. Non dobbiamo pensare di essere già qualificati ma a entrare in campo per vincere e fare punti in vista della seconda fase. Dovremo essere bravi a rimanere calmi e concentrati”.













Foto: Ciamillo Archivio FIP