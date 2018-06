Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia

Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’Italbasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella successiva.

Ma la partita con la Croazia sarà importante, come detto, non solo per la classifica. La squadra che gli azzurri si troveranno di fronte stasera sarà ben diversa da quella vista all’andata a Zagabria e battuta con relativa facilità. La situazione di classifica, con i croati fin qui vincitori di una sola partita, costringe i balcanici a vincere entrambe le prossime partite per superare lo sbarramento ed accedere alla seconda fase. Proprio questo è stato il motivo principale per cui Dražen Anzulović ha deciso di schierare rinforzi del calibro di Dario Saric e Bojan Bogdanovic. La fine della stagione NBA consente ai due di esserci, entrambi chiamati a risollevare la loro squadra in un momento piuttosto complicato.

Una scelta contraria a quella fatta dall’Italia. Meo Sacchetti ha optato per mantenere la stessa linea ed affidarsi al medesimo gruppo, con il solo innesto di Daniel Hackett, che non ha voluto dire di no all’azzurro dopo una stagione piuttosto complicata (non solo a livello tecnico) con il Bamberg. La scelta del CT è comprensibile, perché nelle prime quattro uscite l’Italia ha convinto, tecnicamente e caratterialmente. Tutte le valutazioni sulla presenza delle stelle (da Melli e Datome fino agli NBA Belinelli e Gallinari) saranno rimandate e, stando alle ultime dichiarazioni del coach azzurro, non saranno così scontate.

Prima, infatti, c’è il campo e allora stasera a Trieste sarà battaglia vera. La Croazia è spalle al muro, ha bisogno di vincere e farà di tutto per conquistare un successo fondamentale per proseguire il cammino. Un esame importante per l’Italia, forse il primo vero test che potrà dirci tanto (ma non tutto) sul grado di maturità e competitività del gruppo di Sacchetti. Fin qui il carattere, la grinta e l’applicazione su entrambi i lati del campo sono bastati. Stasera servirà qualcosa in più.













Credit: Ciamillo