Basket, Meo Sacchetti: “Chi non dà disponibilità all’azzurro, stia a casa”. Esclusioni eccellenti verso i Mondiali 2019?

Con quattro vittorie in altrettanti incontri disputati, la Nazionale italiana di basket si trova in piena corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2019 (l’ultima partecipazione risale al 2006, quando gli azzurri beneficiarono di una wild-card). Qualora la selezione tricolore riuscisse a staccare l’agognato pass, non è affatto detto che il gruppo attuale venga stravolto per far posto alle stelle provenienti da NBA (Danilo Gallinari e Marco Belinelli) ed Eurolega (Nicolò Melli e Luigi Datome).

E’ il ct Meo Sacchetti, attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagire esclusioni eccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato per non aver ricevuto totale disponibilità da parte di alcuni giocatori: “Farò di testa mia, come sempre. Per me oggi questa Nazionale è la migliore di tutte. Poi penseremo al futuro. Posso anche dire che, visto che ha fatto quei quattro nomi (riferendosi a Melli, Datome, Belinelli e Gallinari, ndr), ho trovato ampia disponibilità all’azzurro con quasi tutti. Quasi. La maglia della Nazionale è una cosa seria, chi ha un solo dubbio se ne stia a casa, senza alcun rimpianto“.

Sacchetti, di fatto, lascia intendere che per qualcuno le porte dei Mondiali 2019 potrebbero essersi già chiuse: “Quando dovrò fare le convocazioni tutti capiranno che sarà stata una scelta dettata da poca disponibilità all’azzurro. Nomi non ne farò. Il prossimo anno, se dovessi avere il piacere di preparare le convocazioni per il Mondiale, ve ne accorgerete…“.

Credit: Ciamillo