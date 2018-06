Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Brian Sacchetti “Bella reazione, mancata lucidità nel finale”. Awudu Abass “Non siamo stati continui per 40 minuti”

Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni al Mondiale 2019. La Croazia si impone a Trieste per 78-72. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brian Sacchetti. Il giocatore della Germani Brescia ha parlato di cosa è mancato agli azzurri in un finale di partita che per poco non ha premiato la nostra Nazionale: “Sicuramente abbiamo pagato lo sforzo per rientrare in partita dopo il loro break nel terzo quarto. Però abbiamo dimostrato di poterci stare e combattere fino alla fine. Obiettivamente con qualche disattenzione e qualche fallo in meno potevamo creare qualcosa di più favorevole per noi verso la fine. Ovviamente contro una squadra di questo talento riprendere quindici punti non è facile, abbiamo fatto bene ma non è bastato”.

Sacchetti ha continuato, parlando anche del giocare contro una Croazia così forte e con certi giocatori: “Sicuramente è una sfida importante, per noi è molto stimolante giocare contro campioni che hanno fatto e stanno facendo una carriera molto importante anche al di là dell’oceano. Sicuramente è un motivo d’orgoglio e sicuramente ti spinge a fare qualcosina in più. Noi siamo un gruppo che si sacrifica l’uno per l’altro, dobbiamo sbatterci ogni secondo e minuto della partita, perchè questa è la nostra filosofia. Se vogliamo vincere ancora delle partite dobbiamo restare concentrati per quaranta minuti”.

Ultimo passaggio su Bogdanovic, che è stato decisivo per la Croazia: “Nei momenti difficili non siamo riusciti a bloccare un giocatore come Bogdanovic, che abbiamo visto anche nei playoff NBA che può essere un giocatore devastante. Quindi abbiamo pagato la sua capacità di arrivare al ferro e anche la sua pericolosità dal perimetro. La sua esperienza è servita, noi potevamo fare un po’ meglio, ma merito suo perchè è un grande campione”.

Anche Awudu Abass si è fermato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione dell’Italia: “E’ mancata la continuità, siamo ancora un po’ inesperti a difendere, ad usare le mani. Purtroppo o per fortuna, non lo so, ma in Europa appena metti le mani su un grande giocatore fischiano sempre. Noi dobbiamo migliorare queste piccole cose, diminuire i tiri liberi avversari ed essere sicuramente più continui”.

Un commento anche sulla sua gara, dove ha inciso maggiormente nel secondo tempo: “Sinceramente nel primo tempo ero meno in ritmo in attacco, ma in difesa ho continuato a dare il mio supporto. In difesa sono riuscito a tenere Saric senza fare falli e ho dovuto giocare anche da quattro, fuori ruolo. Nel secondo tempo ho colto l’occasione, cercato di attaccare e di divertimi. Purtroppo non è andata come speravamo”.













