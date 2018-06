Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari, al maschile convocati in 8 per 4 posti

La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995.

Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete:

Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie francese, e l’Alpo Basket di Villafranca di Verona, in Serie A2. Nel Paese dov’è nata è rimasta fino a gennaio, quando è tornata in quello per il quale gioca. In questa parte di stagione, ha realizzato 4,9 punti di media in 19 partite in Veneto, con picchi di 14 e 17 punti contro Bolzano e il CUS Cagliari. Non resterà all’Alpo nella prossima stagione.

Arianna Landi – Classe 1996, anche per lei trasferimento in corso d’opera da Umbertide a Palermo. Con Umbertide, 8,3 punti di media in 14 partite, con Palermo (dove però aveva anche parecchia competizione nel suo ruolo, tanto da collezionare diverse giornate senza vedere il campo) ha abbassato la media a quota 5,5.

Elisa Policari – Classe 1997, ultima annata a Battipaglia: è l’unica del lotto ad aver giocato tutto l’anno in Serie A1. Per la romana un match in doppia cifra, a Torino nella 3a giornata di campionato, e una media di 3,6 punti per incontro.

Rachele Porcu – Classe 1995, ha trascorso l’ultimo anno a Orvieto, ma giocherà la prossima stagione a Campobasso. Per lei, le cifre dell’ultimo anno parlano di 10,2 punti in 33 minuti di utilizzo medio. Ha però smazzato 5,1 assist a incontro, toccando per tre partite consecutive quota 10 e andando vicina a una tripla doppia in numerose occasioni.

A disposizione, in caso di necessità legate a problemi di una delle precedenti, c’è Francesca Romana Russo, nativa di Tarquinia e classe 1996, ma che nelle ultime due stagioni ha giocato prima a Selargius e poi a Palermo, dove ha realizzato quasi 13 punti a partita di media nell’ultima stagione. Di recente è stata confermata la sua permanenza alla corte di coach Santino Coppa (che nel frattempo sta mettendo su un roster di livello per l’A2).

Al maschile, invece, c’è una modifica rispetto a quanto era già noto: saranno otto gli uomini convocati per il raduno a Roma. Tra essi verranno scelti i quattro che voleranno a Tarragona. Vediamoli in ordine alfabetico per cognome:

Davide Alviti – Classe 1996, ultima stagione a Imola. Cresciuto a Roma, è poi andato a giocare a Mantova, Tortona e infine Imola, dove nell’ultima stagione ha trovato stabilità, minuti (29 a partita) e punti (12,33 per incontro).

Riccardo Bolpin – Classe 1997, ultima annata alla Reyer Venezia dopo essersi fatto le ossa in A2. Doveva essere l’alternativa a Riccardo Visconti, sceso nella seconda serie a Verona, ma di fatto il campo l’ha visto davvero poco. Le ultime voci di mercato affermano che su di lui ci sarebbe l’interesse di Brindisi e Pesaro.

Federico Mussini – Classe 1995, è stato recentissimo protagonista della promozione dell’Alma Trieste in Serie A. Tornato dall’esperienza del college negli Stati Uniti, ha incontrato difficoltà a riprendersi un buon posto nel panorama cestistico italiano. Nonostante i due anni di contratto con Reggio Emilia, il prossimo anno potrebbe ancora rimanere in prestito al nordest.

Vittorio Nobile – Classe 1995, ha disputato l’ultimo campionato nel girone Est di Serie A2 a Udine. Ha realizzato 3,6 punti di media nel corso di quest’annata, venendo impiegato con una certa continuità.

Luca Severini – Classe 1996, cresciuto tra la Virtus Siena e Pistoia, ha trovato una sua buona dimensione in Serie A2, risultando buon protagonista della cavalcata che ha portato Casale Monferrato a un passo dalla Serie A, con medie tra i 7 e gli 8 punti per partita sia durante la stagione che durante i playoff.

Marco Spissu – Classe 1995, è l’unico a venire dalla Serie A, e precisamente dalla Dinamo Sassari, che gli ha recentemente offerto un prolungamento del contratto. La Dinamo ha fallito l’ingresso nei playoff, ma Spissu ha più volte dato il suo buon contributo alla squadra, segnando una media di 5,5 punti in 18 minuti in Serie A e di 4,9 punti in 18,1 minuti in Champions League.

Leonardo Totè – Classe 1997, ha disputato l’ultimo campionato di A2 a Verona. Ha realizzato, nell’ultima stagione, una media di poco più di 4 punti in 25 minuti. Nelle scorse settimane aveva dichiarato l’intenzione di entrare nel draft NBA, ma poco dopo ha tolto il proprio nome dallo stesso: è una manovra comune con cui si fa circolare il proprio nome.

Giacomo Zilli – Classe 1995 (e non parente di Nina), ha disputato il campionato scorso con la maglia di Agrigento. La stagione l’ha chiusa, playoff esclusi, con 7,21 punti di media in 14 minuti. Con la Nazionale ha già giocato, nel 2015, gli Europei Under 20 organizzati a Lignano Sabbiadoro.

